У Львові військовозобов'язаний втік під час транспортування до військової частини за що отримав умовний термін

Ухилянт втік прямо по дорозі до військової частини — рішення суду
У Львові суд виніс рішення щодо обвинувачення військовозобов'язаного в ухиленні від мобілізації. Він втік під час транспортування до військової частини.
Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
На суді з'ясувалось, що чоловік після проходження медичного огляду був визнаний придатним до служби в ЗСУ. Проте, під час переміщення до місця дислокації військової частини, обвинувачений втік з транспортного засобу та повернувся до дому.
Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину, мотивувавши свої дії небажанням служити й висловивши каяття. Суд також врахував наявність у нього хронічного захворювання нирок та наявність малої дитини на його утриманні.
Рішення суду
Суд визнав обвинуваченого винним і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі умовно, з випробувальним строком на такий самий термін. Вирок передбачає обов'язкову реєстрацію в територіальних органах виконання покарань, повідомлення про зміну місця проживання та/або роботи, а також заборону на виїзд за межі України без погодження з відповідними органами.
Нагадаємо, у Житомирській області судили чоловіка, який відмовився мобілізуватися й висунув вимогу ТЦК та СП.
Також у Львівській області чоловік відмовився від отримання повістки. Через це він отримав покарання за рішенням суду.
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