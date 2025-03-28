У Львові військовозобов'язаний втік під час транспортування до військової частини за що отримав умовний термін

Військовослужбовець ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

У Львові суд виніс рішення щодо обвинувачення військовозобов'язаного в ухиленні від мобілізації. Він втік під час транспортування до військової частини.

Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На суді з'ясувалось, що чоловік після проходження медичного огляду був визнаний придатним до служби в ЗСУ. Проте, під час переміщення до місця дислокації військової частини, обвинувачений втік з транспортного засобу та повернувся до дому.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину, мотивувавши свої дії небажанням служити й висловивши каяття. Суд також врахував наявність у нього хронічного захворювання нирок та наявність малої дитини на його утриманні.

Рішення суду

Суд визнав обвинуваченого винним і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі умовно, з випробувальним строком на такий самий термін. Вирок передбачає обов'язкову реєстрацію в територіальних органах виконання покарань, повідомлення про зміну місця проживання та/або роботи, а також заборону на виїзд за межі України без погодження з відповідними органами.

Нагадаємо, у Житомирській області судили чоловіка, який відмовився мобілізуватися й висунув вимогу ТЦК та СП.

Також у Львівській області чоловік відмовився від отримання повістки. Через це він отримав покарання за рішенням суду.