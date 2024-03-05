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Уклонялся от мобилизации — на Львовщине мужчина получил три года тюрьмы

5 марта 2024 15:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Уклонялся от мобилизации — на Львовщине мужчина получил три года тюрьмы
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во Львовской области мужчина получил три года тюрьмы за уклонение от мобилизации. Мужчина прибыл по повестке в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, прошел военно-врачебную комиссию, а в призывной пункт не явился без уважительной причины.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры во вторник, 5 марта.

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В октябре 2023 года житель Жовквы ответил на повестку, явившись в местный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Военно-медицинская комиссия признала его подходящим для военной службы по состоянию здоровья и наличию звания "солдат рядового состава".

"Однако фигурант без уважительной причины не явился в призывной пункт для прохождения службы в рядах Вооруженных сил Украины. Следовательно, военнообязанный нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Сумской области мужчина получил три года тюрьмы из-за уклонения от мобилизации. На суде он заявил, что не может идти в ряды Вооруженных сил Украины, поскольку "присматривает за несовершеннолетней женой".

Ранее в Черкасской области осудили мужчину, который уклонился от мобилизации. Подсудимый объяснил, что имеет онкобольную мать, которая не может за собой ухаживать.

Львов
тюрьма
военкомат
военный призыв
мобилизация
ВВК
ТЦК и СП
уклонисты

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