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Ухилявся від мобілізації — на Львівщині чоловік одержав три роки в'язниці

5 березня 2024 15:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ухилявся від мобілізації — на Львівщині чоловік одержав три роки в'язниці
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На Львівщині чоловік отримав три роки в'язниці за ухилення від мобілізації. Чоловік прибув за порядком денним до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, пройшов військово-лікарську комісію, а до призовного пункту не з'явився без поважної причини.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у вівторок, 5 березня.

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У жовтні 2023 року житель Жовкви відповів на порядок денний, прийшовши до місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військово-медична комісія визнала його придатним для військової служби за станом здоров'я та званням "солдат рядового складу".

"Однак фігурант без поважної причини не з'явився до призовного пункту для проходження служби в лавах Збройних сил України. Отже, військовозобов'язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову", — повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, на Сумщині чоловік отримав три роки в'язниці через ухилення від мобілізації. На суді він заявив, що не може йти до лав Збройних сил України, оскільки "доглядає неповнолітню дружину".

Раніше на Черкащині засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Підсудний пояснив, що має онкохвору матір, яка не може доглядати за собою.

Львів
в'язниця
військкомат
військовий призов
мобілізація
ВЛК
ТЦК та СП
ухилянти

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