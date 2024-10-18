На Львовщине судили женщину, заключившую фиктивный брак с уклонистом

Яворивский районный суд. Фото: Судебная власть Украины

Яворовский районный суд Львовской области рассмотрел дело уроженки Косовского района Ивано-Франковской области, по обвинению в фиктивном браке, который помог военнообязанному избежать мобилизации. Женщина получила условное наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

22 августа 2024 года заключила брак с мужем, который планировал пересечь границу под предлогом сопровождения супруги с инвалидностью. 7 сентября на пункте пропуска "Краковец-Корчева" пограничники разоблачили попытку незаконного пересечения границы и выяснили, что брак был фиктивным.

Решение суда

Судья назначила обвиняемой три года лишения свободы, освободив ее от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Напомним, в Ивано-Франковске вынесли приговор предпринимателю, который обещал за взятку помочь уклоняющемуся получить от ВВК вывод о непригодности к службе. За совершенное мужчина должен заплатить штраф.

Также мы сообщали, что житель Кировоградской области приговорен к условному сроку. Мужчина оправдывал вооруженную агрессию РФ и передавал врагу данные о перемещении украинской военной техники.