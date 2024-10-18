На Львівщині судили жінку, яка уклала фіктивний шлюб з ухилянтом

Яворівський районний суд. Фото: Судова влада України

Яворівський районний суд Львівської області розглянув справу уродженки Косівського району Івано-Франківщини, за обвинуваченням у фіктивному шлюбі, який допоміг військовозобов'язаному уникнути мобілізації. Жінка отримала умовне покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

22 серпня 2024 року уклала шлюб із чоловіком, який планував перетнути кордон під приводом супроводу дружини з інвалідністю. 7 вересня на пункті пропуску "Краківець-Корчова" прикордонники викрили спробу незаконного перетину кордону та з'ясували, що шлюб був фіктивним.

Рішення суду

Суддя призначила обвинуваченій три роки позбавлення волі, звільнивши її від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік.

Нагадаємо, в Івано-Франківську винесли вирок підприємцю, який обіцяв за хабар допомогти ухилянту отримати від ВЛК висновок про непридатність до служби. За вчинене чоловік має сплатити штраф.

Також ми повідомляли, що жителя Кіровоградської області засудили до умовного терміну. Чоловік виправдовував збройну агресію РФ і передавав ворогу дані про переміщення української військової техніки.