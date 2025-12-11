Евроминистры во Львове — что обсудили перед решениями Совета ЕС

Европейские министры и политики во Львове. Фото: Львовский городской совет

Во Львове состоялась неформальная встреча министров по делам Европы, которая объединила представителей государств ЕС и Украины накануне ключевых решений Европейского совета. В центре разговоров были вопросы расширения Евросоюза, репарационного кредита для Украины и итогов реформ, которые наше государство реализовало за год.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака, которая присутствовала на мероприятии.

Во Львове европейские министры обсудили механизмы, как помочь Украине войти в ЕС

Украину на переговорах представлял вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка, который подчеркнул стратегический вес нынешних дискуссий. По его словам, именно евроинтеграционный блок является определяющим в переговорах о мире и гарантиях безопасности.

Европейские чиновники во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Он также сообщил, что Украина завершила все скрининги и техническую подготовку своих переговорных позиций, а уже на следующей неделе документы по шести кластерам должны передать в Совет ЕС. Качка отметил, что страны-члены сейчас согласовывают свои подходы, поэтому встреча во Львове стала важной точкой для планирования дальнейших шагов.

Заседание европейских министров и политиков во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Свое видение озвучила и министр по делам Европы Дании Мари Бьерре. Она напомнила, что Копенгаген определил расширение ЕС одним из приоритетов своего председательства и высоко оценивает продвижение украинских реформ, несмотря на войну. Бьерре добавила, что официальный старт переговорных кластеров и в дальнейшем блокирует Венгрия, однако новый подход позволяет продолжать техническую работу без пауз.

Брифинг. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Она выразила убеждение, что со временем блокировка будет устранена, что даст ЕС возможность быстро открывать и закрывать кластеры. Относительно сроков вступления Украины в ЕС министр подчеркнула: четких дедлайнов нет, ведь выполнение реформ зависит исключительно от страны-кандидата.

К дискуссии присоединилась и польская делегация. Государственный секретарь МИД Польши Игнатий Нимчицкий заявил, что Варшава приехала во Львов, чтобы подтвердить свою неизменную поддержку Украины — как в стремлении к справедливому миру, так и в движении к членству в Евросоюзе.

Он подчеркнул, что Польша готова поддерживать все финансовые решения в пользу Украины и выступает за ее вступление в ЕС. Кроме того, Варшава присоединилась к инициативе "Украина в ЕС", обязавшись делать финансовые взносы и направлять экспертов для помощи украинским институтам во время переговорного процесса.

Комментируя внутренние дискуссии в Польше относительно миграционной политики, Нимчицкий подчеркнул, что стратегическая цель страны — это видеть Украину среди членов ЕС.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос также подтвердила, что Украина станет частью Евросоюза. Она отметила, что на следующий год определены десять приоритетных направлений работы, однако их перечень пока не обнародовали. Известно лишь, что один из пунктов будет касаться деятельности НАБУ и САП.

