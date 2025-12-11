Євроміністри у Львові — що обговорили перед рішеннями Ради ЄС

Європейські міністри та політики у Львові. Фото: Львівська міська рада

У Львові відбулася неформальна зустріч міністрів у справах Європи, яка об’єднала представників держав ЄС та України напередодні ключових рішень Європейської ради. У центрі розмов були питання розширення Євросоюзу, репараційного кредиту для України та підсумків реформ, що наша держава реалізувала за рік.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака, яка була присутня на заході.

Україну на перемовинах представляв віцепрем’єр з питань євроінтеграції Тарас Качка, який підкреслив стратегічну вагу нинішніх дискусій. За його словами, саме євроінтеграційний блок є визначальним у перемовинах про мир та гарантії безпеки.

Європейські посадовці у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Він також повідомив, що Україна завершила всі скринінги та технічну підготовку своїх переговорних позицій, а вже наступного тижня документи щодо шести кластерів мають передати до Ради ЄС. Качка зазначив, що країни-члени зараз узгоджують свої підходи, тому зустріч у Львові стала важливою точкою для планування подальших кроків.

Засідання європейських міністрів та політиків у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Своє бачення озвучила і міністерка у справах Європи Данії Марі Б’єрре. Вона нагадала, що Копенгаген визначив розширення ЄС одним із пріоритетів свого головування і високо оцінює просування українських реформ попри війну. Б’єрре додала, що офіційний старт переговорних кластерів і надалі блокує Угорщина, однак новий підхід дозволяє продовжувати технічну роботу без пауз.

Брифінг. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Вона висловила переконання, що з часом блокування буде усунуто, що дасть ЄС можливість швидко відкривати й закривати кластери. Щодо строків вступу України до ЄС міністерка наголосила: чітких дедлайнів немає, адже виконання реформ залежить виключно від країни-кандидата.

До дискусії долучилася й польська делегація. Державний секретар МЗС Польщі Ігнатій Німчицький заявив, що Варшава приїхала до Львова, аби підтвердити свою незмінну підтримку України — як у прагненні до справедливого миру, так і в русі до членства у Євросоюзі.

Він підкреслив, що Польща готова підтримувати всі фінансові рішення на користь України та виступає за її вступ до ЄС. Окрім того, Варшава приєдналася до ініціативи "Україна до ЄС", зобов’язавшись робити фінансові внески та направляти експертів для допомоги українським інституціям під час переговорного процесу.

Коментуючи внутрішні дискусії у Польщі щодо міграційної політики, Німчицький наголосив, що стратегічна мета країни — це бачити Україну серед членів ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос також підтвердила, що Україна стане частиною Євросоюзу. Вона зазначила, що на наступний рік визначено десять пріоритетних напрямків роботи, однак їхній перелік поки не оприлюднили. Відомо лише, що один із пунктів стосуватиметься діяльності НАБУ та САП.

