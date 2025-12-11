У Львові висадили перші дерева Грибовицькому полігоні

Голова Регіонального представництва Європейського інвестиційного банку у країнах Східної Європи Крістіна Мікулова, Міський голова Львова Андрій Садовий, Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос та Перша заступниця міністра Міністерства розвитку громад та територій України Альона Шкрум біля великого каменя з пам’ятною табличкою. Фото: Львівська міська рада

Грибовицький полігон на Львівщині, який десятиліттями залишався одним із наймасштабніших сміттєзвалищ України, зараз фактично переходить у зовсім інший статус і стане простором для відпочинку, зеленої зони та майбутнього гольф-поля для ветеранів. Напередодні тут висадили перші дерева, символічно позначивши завершення основної частини рекультивації.

Про це повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Реклама

Читайте також:

Рекультивація Грибовицького полігону

Міський голова Львова Андрій Садовий разом із єврокомісаркою Мартою Кос та представниками українського уряду приїхали на полігон 10 грудня, щоб долучитися до висадки 13 дерев польових кленів та грабів.

На полігоні вже висаджено понад 300 рослин різних видів. Серед них є аронія, виноград вічі, деревій, численні декоративні кущі та квіти. Окремо посадили міскантус, котовник, очиток, куничник, плющ, а також близько тисячі нідерландських тюльпанів.

Андрій Садовий наголосив, що те, що колись було екологічною проблемою національного масштабу, зараз наближається до створення нової рекреаційної зони.

"Рекультивації потребують тисячі полігонів нашої держави. Тут ми відпрацювали сценарій співпраці з Європейським інвестиційним банком, різними структурами, в тому числі Нафтогазом. Газ, який тут видобувається, перетворюється в електроенергію і йде в мережу. Зараз наверху будуємо частина гольфового поля для ветеранів, як частина реабілітації, також тут буде великий парк скульптур", — сказав Садовий.

Висадка дерев. Фото: Львівська міська рада

На події були присутні перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум, регіональна очільниця Європейського інвестиційного банку в країнах Східної Європи Крістіна Мікулова та єврокомісарка Марта Кос. Вони ознайомилися з динамікою процесу та підкреслили, що проєкт став показовим для всієї України.

"Для нас насправді це приклад для інших міст. Програма є, фінансується Європейським інвестиційним банком та ЄС. Тож можна подавати заявки в наше міністерство на розвиток муніципальної інфраструктури. Зараз маємо 5 міст, які звернулись з різними питаннями: від полігону до водовідведення, електромереж, відбудови та відновлення місцевих об’єктів. Дуже важливо, щоб в Україні реалізовували такі проєкти. Навіть під час війни, обстрілів та блекаутів такі об’єкти можна робити", — повідомила Альона Шкрум.

Жінки відпочивають на лавочках. Фото: Львівська міська рада

Директор ЛКП "Зелене місто" Олександр Єгоров повідомив, що станом на сьогодні завершено 87% робіт другої фази. Через дощовий рік завершити всі роботи вчасно не вдалося, тож контракт продовжили іще на шість місяців. Він зазначив, що купол полігону майже повністю сформований, залишилося доопрацювати один зі схилів. Уже заготовлено ґрунт та інший матеріал, необхідний для завершення робіт у сухий сезон.

Як відбувалась рекультивація Грибовицького полігону

Грибовицький полігон функціонував із 1957 до 2016 року і займав територію площею майже 39 гектарів. За цей час тут накопичили понад 14 мільйонів тонн відходів. Активна фаза рекультивації почалася у 2020 році та реалізується у три етапи. Останній етап передбачає формування загальної концепції великої рекреаційної зони, яка остаточно змінить уявлення про територію Грибовицького полігону.

Нагадаємо, влада Львова відреагувала у скандал в соцмережах про дитсадок, який не привітав дитину зі святом через російську мову.

Також у Львівській області затримали чоловіка, який напав на працівника ТЦК.