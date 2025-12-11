Видео
Главная Львов Садовый показал Грибовичский полигон после рекультивации — видео

Садовый показал Грибовичский полигон после рекультивации — видео

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 08:49
Во Львове высадили первые деревья на Грибовицком полигоне
Глава Регионального представительства Европейского инвестиционного банка в странах Восточной Европы Кристина Микулова, Городской голова Львова Андрей Садовый, Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос и Первый заместитель министра Министерства развития громад и территорий Украины Алена Шкрум возле большого камня с памятной табличкой. Фото: Львовский городской совет

Грибовичский полигон на Львовщине, который десятилетиями оставался одной из самых масштабных свалок Украины, сейчас фактически переходит в совершенно другой статус и станет пространством для отдыха, зеленой зоны и будущего гольф-поля для ветеранов. Накануне здесь высадили первые деревья, символически обозначив завершение основной части рекультивации.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Рекультивация Грибовичского полигона

Городской голова Львова Андрей Садовый вместе с еврокомиссаром Мартой Кос и представителями украинского правительства приехали на полигон 10 декабря, чтобы приобщиться к высадке 13 деревьев полевых кленов и грабов.

На полигоне уже высажено более 300 растений разных видов. Среди них есть арония, виноград век, тысячелистник, многочисленные декоративные кусты и цветы. Отдельно посадили мискантус, котовник, очиток, вейник, плющ, а также около тысячи нидерландских тюльпанов.

Андрей Садовый отметил, что то, что когда-то было экологической проблемой национального масштаба, сейчас приближается к созданию новой рекреационной зоны.

"В рекультивации нуждаются тысячи полигонов нашего государства. Здесь мы отработали сценарий сотрудничества с Европейским инвестиционным банком, различными структурами, в том числе Нафтогазом. Газ, который здесь добывается, превращается в электроэнергию и идет в сеть. Сейчас наверху строим часть гольфового поля для ветеранов, как часть реабилитации, также здесь будет большой парк скульптур", - сказал Садовый.

Грибовицький полігон
Высадка деревьев. Фото: Львовский городской совет

На событии присутствовали первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум, региональная руководительница Европейского инвестиционного банка в странах Восточной Европы Кристина Микулова и еврокомиссар Марта Кос. Они ознакомились с динамикой процесса и подчеркнули, что проект стал показательным для всей Украины.

"Для нас на самом деле это пример для других городов. Программа есть, финансируется Европейским инвестиционным банком и ЕС. Поэтому можно подавать заявки в наше министерство на развитие муниципальной инфраструктуры. Сейчас есть 5 городов, которые обратились с различными вопросами: от полигона до водоотведения, электросетей, восстановления и восстановления местных объектов. Очень важно, чтобы в Украине реализовывали такие проекты. Даже во время войны, обстрелов и блэкаутов такие объекты можно делать", - сообщила Алена Шкрум.

Грибовицький полігон відновлення
Женщины отдыхают на лавочках. Фото: Львовский городской совет

Директор ЛКП "Зеленый город" Александр Егоров сообщил, что на сегодня завершено 87% работ второй фазы. Из-за дождливого года завершить все работы вовремя не удалось, поэтому контракт продлили еще на шесть месяцев. Он отметил, что купол полигона почти полностью сформирован, осталось доработать один из склонов. Уже заготовлен грунт и другой материал, необходимый для завершения работ в сухой сезон.

Как происходила рекультивация Грибовичского полигона

Грибовицкий полигон функционировал с 1957 до 2016 года и занимал территорию площадью почти 39 гектаров. За это время здесь накопили более 14 миллионов тонн отходов. Активная фаза рекультивации началась в 2020 году и реализуется в три этапа. Последний этап предусматривает формирование общей концепции большой рекреационной зоны, которая окончательно изменит представление о территории Грибовицкого полигона.

Львов парки Андрей Садовый Львовская ОГА полигон рекультивация
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
