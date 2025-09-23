Відео
Садовий пояснив, як зміниться колишнє сміттєзвалище — відео

Садовий пояснив, як зміниться колишнє сміттєзвалище — відео

Дата публікації: 23 вересня 2025 08:45
Садовий показав, як змінюється Грибовицький полігон у Львові
Андрій Садовий. Фото: кадр з відео

Мер Львова Андрій Садовий пояснив, як зміниться Грибовицький полігон. За його словами, колишнє сміттєзвалище уже не впізнати.

Про це Андрій Садовий повідомив у Facebook.

Читайте також:

Грибовицький полігон у Львові

Садовий зауважив, що Грибовицький полігон має різну славу, але йдуть етапи рекультивації.

"Сьогодні біологічна фаза. Сьогодні висадили тут вже траву, хоча під тими 38 гектарами є дуже складні конструкції пожежогасіння, відведення води та інше. Все робиться чітко", — сказав він.

За його словами, найбільший та найвідоміший полігон відходів в Україні перетворюється на місце відновлення. Відомо, що там буде гольфове поле для ветеранів — один із елементів реабілітації.

Нагадаємо, 20 вересня у Львові відкрили Віллу Стецкевича, яку хотіли знести. Садовий показав відео.

Раніше мер Львова заявив, що місто може отримати новий титул. Йдеться про "Європейську столицю культури-2030".

Львів сміття Андрій Садовий полігон Гольф
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
