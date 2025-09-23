Садовий показав, як змінюється Грибовицький полігон у Львові

Садовий пояснив, як зміниться колишнє сміттєзвалище — відео
Мер Львова Андрій Садовий пояснив, як зміниться Грибовицький полігон. За його словами, колишнє сміттєзвалище уже не впізнати.
Про це Андрій Садовий повідомив у Facebook.
Грибовицький полігон у Львові
Садовий зауважив, що Грибовицький полігон має різну славу, але йдуть етапи рекультивації.
"Сьогодні біологічна фаза. Сьогодні висадили тут вже траву, хоча під тими 38 гектарами є дуже складні конструкції пожежогасіння, відведення води та інше. Все робиться чітко", — сказав він.
За його словами, найбільший та найвідоміший полігон відходів в Україні перетворюється на місце відновлення. Відомо, що там буде гольфове поле для ветеранів — один із елементів реабілітації.
