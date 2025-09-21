Віллу Стеценка відкрили 20 вересня - фото, відео показав Андрій Садовий

Андрій Садовий. Фото: Твоє місто

Вчора, 20 вересня, у Львові відкрили Віллу Стецкевича, зведену на початку XX століття. Це історична пам'ятка, яку кілька років тому хотіли знести.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook у суботу, 20 вересня.

Що тепер буде у Віллі Стецкевича

"Історію вдалося зберегти. Більше того — інвестор долучився до реставрації. Будинок відновили, зберігши автентичні сходи, печі, навіть сліди Другої світової. Тепер тут — сучасний молодіжний простір і нова пластова домівка", — йдеться в повідомленні.

Андрій Садовий у Віллі Стецкевича. Фото: Львівська міська рада

Відкриття Вілли Стецкевича. Фото: Львівська міська рада

Садовий зазначив, що для Львова це справжня історія успіху.

"Бо архітектура, яку ми втратили в минулі роки, вже не повернеться. А тут ми не лише зберегли пам’ятку, а й дали їй друге життя. Тепер у Віллі Стецкевича народжуватимуться ідеї, проєкти й нові можливості для молоді. І саме так має бути — Львів завжди тримає баланс між пам’яттю та майбутнім", — додав він.

Вілла Стецкевича з середини. Фото: Львівська міська рада

Що відомо про Віллу Стецкевича

Віллу на початку ХХ ст. звів львівський громадський діяч і меценат Михайло Стецкевич.

Місце для зустрічей у Віллі Стецкевича. Фото: Львівська міська рада

Будівля має статус пам’ятки місцевого значення (з 1993 року), однак у 2019 році її статус через суд скасували і на тому місці планували звести житловий комплекс.

Діти на волейбольному майданчику. Фото: Львівська міська рада

Після публічного розголосу, петицій і переговорів місту вдалося знайти компроміс із забудовником. Компанія погодилась власним коштом відновити віллу, а місто натомість запропонувала їй взамін іншу ділянку.

