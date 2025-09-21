Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Садовий показав відреставровану Віллу Стецкевича у Львові — відео

Садовий показав відреставровану Віллу Стецкевича у Львові — відео

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 14:12
Віллу Стеценка відкрили 20 вересня - фото, відео показав Андрій Садовий
Андрій Садовий. Фото: Твоє місто

Вчора, 20 вересня, у Львові відкрили Віллу Стецкевича, зведену на початку XX століття. Це історична пам'ятка, яку кілька років тому хотіли знести.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook у суботу, 20 вересня.

Реклама
Читайте також:

Що тепер буде у Віллі Стецкевича

"Історію вдалося зберегти. Більше того інвестор долучився до реставрації. Будинок відновили, зберігши автентичні сходи, печі, навіть сліди  Другої світової. Тепер тут сучасний молодіжний простір і нова пластова домівка", — йдеться в повідомленні.

null
Андрій Садовий у Віллі Стецкевича. Фото: Львівська міська рада
null
Відкриття Вілли Стецкевича. Фото: Львівська міська рада

Садовий зазначив, що для Львова це справжня історія успіху.

"Бо архітектура, яку ми втратили в минулі роки, вже не повернеться. А тут ми не лише зберегли пам’ятку, а й дали їй друге життя. Тепер у Віллі Стецкевича народжуватимуться ідеї, проєкти й нові можливості для молоді. І саме так має бути Львів завжди тримає баланс між пам’яттю та майбутнім", — додав він.

null
Вілла Стецкевича з середини. Фото: Львівська міська рада

Що відомо про Віллу Стецкевича

Віллу на початку ХХ ст. звів львівський громадський діяч і меценат Михайло Стецкевич.

null
Місце для зустрічей у Віллі Стецкевича. Фото: Львівська міська рада 

Будівля має статус пам’ятки місцевого значення (з 1993 року), однак у 2019 році її статус через суд скасували і на тому місці планували звести житловий комплекс.

null
Діти на волейбольному майданчику. Фото: Львівська міська рада

Після публічного розголосу, петицій і переговорів місту вдалося знайти компроміс із забудовником. Компанія погодилась власним коштом відновити віллу, а місто натомість запропонувала їй взамін іншу ділянку.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у кабінеті міського голови Львова Андрія Садового знайшли пристрій для прослуховування. Секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко заявив, що це справа внутрішніх українських структур.

Також ми писали, що Львів претендує на звання європейської столиці культури 2030 року. Як наголошує Садовий, робота над відповідним проєктом тривала протягом кількох років.

Львів історія пам'ятки Андрій Садовий Львівська міська рада
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації