Виллу Стеценко открыли 20 сентября - фото, видео показал Андрей Садовый

Андрей Садовый. Фото: Твой город

Вчера, 20 сентября, во Львове открыли Виллу Стецкевича, возведенную в начале XX века. Это исторический памятник, который несколько лет назад хотели снести.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook в субботу, 20 сентября.

Что теперь будет в Вилле Стецкевича

"Историю удалось сохранить. Более того — инвестор присоединился к реставрации. Дом восстановили, сохранив аутентичные лестницы, печи, даже следы Второй мировой. Теперь здесь — современное молодежное пространство и новый пластовой дом", — говорится в сообщении.

Андрей Садовый в Вилле Стецкевича. Фото: Львовский городской совет

Открытие Виллы Стецкевича. Фото: Львовский городской совет

Садовый отметил, что для Львова это настоящая история успеха.

"Потому что архитектура, которую мы потеряли в прошлые годы, уже не вернется. А здесь мы не только сохранили памятник, но и дали ему вторую жизнь. Теперь в Вилле Стецкевича будут рождаться идеи, проекты и новые возможности для молодежи. И именно так должно быть — Львов всегда держит баланс между памятью и будущим", — добавил он.

Вилла Стецкевича изнутри. Фото: Львовский городской совет

Что известно о Вилле Стецкевича

Виллу в начале ХХ в. возвел львовский общественный деятель и меценат Михаил Стецкевич.

Место для встреч в Вилле Стецкевича. Фото: Львовский городской совет

Здание имеет статус памятника местного значения (с 1993 года), однако в 2019 году его статус через суд отменили и на том месте планировали возвести жилой комплекс.

Дети на волейбольной площадке. Фото: Львовский городской совет

После публичной огласки, петиций и переговоров городу удалось найти компромисс с застройщиком. Компания согласилась за свой счет восстановить виллу, а город взамен предложил ей взамен другой участок.

