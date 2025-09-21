Видео
Главная Львов Садовый показал отреставрированную Виллу Стецкевича во Львове

Садовый показал отреставрированную Виллу Стецкевича во Львове

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 14:12
Виллу Стеценко открыли 20 сентября - фото, видео показал Андрей Садовый
Андрей Садовый. Фото: Твой город

Вчера, 20 сентября, во Львове открыли Виллу Стецкевича, возведенную в начале XX века. Это исторический памятник, который несколько лет назад хотели снести.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook в субботу, 20 сентября.

Читайте также:

Что теперь будет в Вилле Стецкевича

"Историю удалось сохранить. Более того инвестор присоединился к реставрации. Дом восстановили, сохранив аутентичные лестницы, печи, даже следы Второй мировой. Теперь здесь современное молодежное пространство и новый пластовой дом", — говорится в сообщении.

null
Андрей Садовый в Вилле Стецкевича. Фото: Львовский городской совет
null
Открытие Виллы Стецкевича. Фото: Львовский городской совет

Садовый отметил, что для Львова это настоящая история успеха.

"Потому что архитектура, которую мы потеряли в прошлые годы, уже не вернется. А здесь мы не только сохранили памятник, но и дали ему вторую жизнь. Теперь в Вилле Стецкевича будут рождаться идеи, проекты и новые возможности для молодежи. И именно так должно быть Львов всегда держит баланс между памятью и будущим", — добавил он.

null
Вилла Стецкевича изнутри. Фото: Львовский городской совет

Что известно о Вилле Стецкевича

Виллу в начале ХХ в. возвел львовский общественный деятель и меценат Михаил Стецкевич.

null
Место для встреч в Вилле Стецкевича. Фото: Львовский городской совет

Здание имеет статус памятника местного значения (с 1993 года), однако в 2019 году его статус через суд отменили и на том месте планировали возвести жилой комплекс.

null
Дети на волейбольной площадке. Фото: Львовский городской совет

После публичной огласки, петиций и переговоров городу удалось найти компромисс с застройщиком. Компания согласилась за свой счет восстановить виллу, а город взамен предложил ей взамен другой участок.

Напомним, недавно стало известно, что в кабинете городского головы Львова Андрея Садового нашли устройство для прослушивания. Секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что это дело внутренних украинских структур.

Также мы писали, что Львов претендует на звание европейской столицы культуры 2030 года. Как отмечает Садовый, работа над соответствующим проектом продолжалась в течение нескольких лет.

Львов история достопримечательности Андрей Садовый Львовский городской совет
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
