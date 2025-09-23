Видео
Главная Львов Садовый объяснил, как изменится бывшая свалка — видео

Садовый объяснил, как изменится бывшая свалка — видео

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 08:45
Садовый показал, как меняется Грибовицкий полигон во Львове
Андрей Садовый. Фото: кадр из видео

Мэр Львова Андрей Садовый объяснил, как изменится Грибовичский полигон. По его словам, бывшую свалку уже не узнать.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Facebook.

Грибовичский полигон во Львове

Садовый отметил, что Грибовичский полигон имеет разную славу, но идут этапы рекультивации.

"Сегодня биологическая фаза. Сегодня высадили здесь уже траву, хотя под теми 38 гектарами есть очень сложные конструкции пожаротушения, отвода воды и прочее. Все делается четко", — сказал он.

По его словам, самый большой и самый известный полигон отходов в Украине превращается в место восстановления. Известно, что там будет гольфовое поле для ветеранов — один из элементов реабилитации.

Напомним, 20 сентября во Львове открыли Виллу Стецкевича, которую хотели снести. Садовый показал видео.

Ранее мэр Львова заявил, что город может получить новый титул. Речь идет о "Европейской столице культуры-2030".

Львов мусор Андрей Садовый полигон
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
