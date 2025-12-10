На Львівщині чоловік поранив військового ТЦК — його затримали

Затримання зловмисника поліцією. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Львівській області затримали зловмисника, який поранив киркою військовослужбовця ТЦК. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура у середу, 10 грудня.

Чоловік, який поранив киркою військового ТЦК. Фото: Львівська обласна прокуратура

На Львівщині затримали чоловіка, який поранив військового

Нагадаємо, що у вівторок ввечері, 9 грудня, у Стрию під час виконання службових обов’язків місцевий мешканець поранив військовослужбовця Стрийського РТЦК та СП, який у 2023 році був переведений на службу з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

У той вечір військовослужбовці разом з поліцією проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації. Під час перевірки обліково-реєстраційних документів 52-річний місцевий мешканець відмовився їх надати й почав тікати на велосипеді.

Коли військовослужбовець наздогнав втікача, той витягнув кирку, яку носив з собою, розмахнувся і вдарив військового у бік.

Після скоєного — викинув знаряддя нападу і втік, а пораненого з рубаною раною було доставлено у лікарню.

Кирка, якою чоловік поранив військового ТЦК. Фото: Львівська обласна прокуратура

Правоохоронці розшукали нападника та затримали. Розпочато кримінальне провадження за фактом насильства щодо службової особи, яка виконує громадянський обов'язок (ч. 2 ст. 350 КК України).

Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у Львові 3 грудня вбили військового ТЦК — зловмисника затримали.

Через декілька днів, 5 грудня, підозрюваного у вбивстві військового ТЦК взяли під варту без права внесення застави.