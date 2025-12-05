Вбивство працівника ТЦК у Львові — суд обрав запобіжний захід підозрюваному

Суд. Ілюстративне фото: Freepik

Франківський районний суд Львова обрав запобіжний захід чоловіку, якого підозрюють у вбивстві військового територіального центру комплектування. Підозрюваного взяли під варту без права внесення застави.

Про це повідомляє "Ми — Україна" в п'ятницю, 5 грудня.

Як стало відомо, під час засідання суд обрав 30-річному чоловіку, якого підозрюють у злочині, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів — до 30 січня включно.

Вбивство працівника ТЦК у Львові — деталі

Смертельний випадок трапився 3 грудня під час оповіщення населення щодо мобілізації. Під час перевірки документів чоловік вдарив військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП ножем, застосував газовий балончик та втік.

Військовий потрапив до лікарні із серйозним пошкодженням стегнової артерії. Врятувати його життя не вдалося.

Загиблим виявився ветеран АТО Юрій Бондаренко який після участі в бойових діях працював у ТЦК.

Як повідомляли Новини.LIVE, 5 грудня у Львові пройшло прощання із загиблим військовим.

