Головна Львів Вбивство працівника ТЦК у Львові — суд обрав запобіжний захід

Вбивство працівника ТЦК у Львові — суд обрав запобіжний захід

Дата публікації: 5 грудня 2025 13:36
Вбивство працівника ТЦК у Львові — суд обрав запобіжний захід підозрюваному
Франківський районний суд Львова обрав запобіжний захід чоловіку, якого підозрюють у вбивстві військового територіального центру комплектування. Підозрюваного взяли під варту без права внесення застави.

Про це повідомляє "Ми — Україна" в п'ятницю, 5 грудня.

Читайте також:

Підозрюваному у вбивстві працівника ТЦК обрали запобіжний захід

Як стало відомо, під час засідання суд обрав 30-річному чоловіку, якого підозрюють у злочині, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів — до 30 січня включно.

Вбивство працівника ТЦК у Львові — деталі

Смертельний випадок трапився 3 грудня під час оповіщення населення щодо мобілізації. Під час перевірки документів чоловік вдарив військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП ножем, застосував газовий балончик та втік.

Військовий потрапив до лікарні із серйозним пошкодженням стегнової артерії. Врятувати його життя не вдалося.

Загиблим виявився ветеран АТО Юрій Бондаренко який після участі в бойових діях працював у ТЦК.

Як повідомляли Новини.LIVE, 5 грудня у Львові пройшло прощання із загиблим військовим.

Нагадаємо, у Відні затримали двох підозрюваних у вбивстві українця.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
