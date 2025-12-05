Убийство работника ТЦК во Львове — суд избрал меру пресечения подозреваемому

Убийство работника ТЦК во Львове — суд избрал меру пресечения
Франковский районный суд Львова избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в убийстве военного территориального центра комплектования. Подозреваемого взяли под стражу без права внесения залога.
Об этом сообщает "Мы — Украина" в пятницу, 5 декабря.
Подозреваемому в убийстве работника ТЦК избрали меру пресечения
Как стало известно, во время заседания суд избрал 30-летнему мужчине, которого подозревают в преступлении, меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней — до 30 января включительно.
Убийство работника ТЦК во Львове — детали
Смертельный случай произошел 3 декабря во время оповещения населения по мобилизации. Во время проверки документов мужчина ударил военнослужащего Галицко-Франковского РТЦК и СП ножом, применил газовый баллончик и убежал.
Военный попал в больницу с серьезным повреждением бедренной артерии. Спасти его жизнь не удалось.
Погибшим оказался ветеран АТО Юрий Бондаренко который после участия в боевых действиях работал в ТЦК.
Как сообщали Новини.LIVE, 5 декабря во Львове прошло прощание с погибшим военным.
Напомним, в Вене задержали двух подозреваемых в убийстве украинца.
Читайте Новини.LIVE!