На Львовщине мужчина ранил военного ТЦК — его задержали

Задержание злоумышленника полицией. Иллюстративное фото: Нацполиция

Во Львовской области задержали злоумышленника, который ранил киркой военнослужащего ТЦК. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом информирует Львовская областная прокуратура в среду, 10 декабря.

Реклама

Читайте также:

Мужчина, который ранил киркой военного ТЦК. Фото: Львовская областная прокуратура

На Львовщине задержали мужчину, который ранил военного

Напомним, что во вторник вечером, 9 декабря, в Стрые во время выполнения служебных обязанностей местный житель ранил военнослужащего Стрыйского РТЦК и СП, который в 2023 году был переведен на службу из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

В тот вечер военнослужащие вместе с полицией проводили мероприятия по оповещению населения по мобилизации. Во время проверки учетно-регистрационных документов 52-летний местный житель отказался их предоставить и начал убегать на велосипеде.

Когда военнослужащий догнал беглеца, тот вытащил кирку, которую носил с собой, размахнулся и ударил военного в бок.

После содеянного — выбросил орудие нападения и убежал, а раненого с рубленой раной доставили в больницу.

Кирка, которой мужчина ранил военного ТЦК. Фото: Львовская областная прокуратура

Правоохранители разыскали нападавшего и задержали. Начато уголовное производство по факту насилия в отношении должностного лица, выполняющего гражданский долг (ч. 2 ст. 350 УК Украины).

Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что во Львове 3 декабря убили военного ТЦК — злоумышленника задержали.

Через несколько дней, 5 декабря, подозреваемого в убийстве военного ТЦК взяли под стражу без права внесения залога.