У Львові європейські міністри обговорять як обійти вето Угорщини

Зустріч європейських міністрів та посадовців у Львові. Фото: Максим Козицький

У Львові у середу, 10 грудня розпочалося неформальне засідання Ради ЄС із загальних справ. Сьогодні, 11 грудня, місто приймає високопоставлених представників європейських інституцій і країн-членів.

Про це повідомили голова Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий.

Реклама

Читайте також:

У Львові європейські міністри обговорять важливі нюанси, щоб допомогти Україні увійти в ЄС

У Львові присутня низка дипломатів та європейських міністрів. Серед них: єврокомісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос, міністерка з європейських справ Данії Марі Б’єрре, віцепрем'єр-міністр з питань євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, а також міністри й дипломати з різних держав.

Ключовою темою зустрічі стане обговорення механізму "frontloading". Цей підхід дозволяє Україні та Молдові почати підготовку до наступних етапів переговорів про членство в ЄС ще до їхнього офіційного відкриття.

Максим Козицький спілкується з єврокомісаркою з питань розширення ЄС Мартою Кос. Фото: Львівська міська рада

"Це тимчасове, але стратегічно значуще рішення, покликане мінімізувати наслідки угорського вето. Сама зустріч має сильний політичний зміст. Її проведення у Львові — чіткий сигнал: Європа підтримує нас", — повідомив Максим Козицький.

Міський голова Львова Андрій Садовий у своєму зверненні розповів про символічний початок події: прапор Європейського Союзу підняла Яна Степаненко, а хор "Гомін" виконав гімн ЄС

"Так Львів сьогодні вітає 30 високопосадовців із 27 країн Євросоюзу, які приїхали для важливої роботи над європейським майбутнім України", — наголосив глава міста.

Нагадаємо, також Андрій Садовий показав, як змінився Грибовицький полігон після проведених робіт з рекультивації земель та що там невдовзі облаштують.

Тим часом у Львові розслідують вибух невідомого дрона у Сокільниках. В поліції повідомили, що це був замах на вбивство.