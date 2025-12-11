У Львові європейські міністри обговорять як обійти вето Угорщини

У Львові зібралися європейські міністри із важливою місією
У Львові у середу, 10 грудня розпочалося неформальне засідання Ради ЄС із загальних справ. Сьогодні, 11 грудня, місто приймає високопоставлених представників європейських інституцій і країн-членів.
Про це повідомили голова Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий.
У Львові європейські міністри обговорять важливі нюанси, щоб допомогти Україні увійти в ЄС
У Львові присутня низка дипломатів та європейських міністрів. Серед них: єврокомісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос, міністерка з європейських справ Данії Марі Б’єрре, віцепрем'єр-міністр з питань євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, а також міністри й дипломати з різних держав.
Ключовою темою зустрічі стане обговорення механізму "frontloading". Цей підхід дозволяє Україні та Молдові почати підготовку до наступних етапів переговорів про членство в ЄС ще до їхнього офіційного відкриття.
"Це тимчасове, але стратегічно значуще рішення, покликане мінімізувати наслідки угорського вето. Сама зустріч має сильний політичний зміст. Її проведення у Львові — чіткий сигнал: Європа підтримує нас", — повідомив Максим Козицький.
Міський голова Львова Андрій Садовий у своєму зверненні розповів про символічний початок події: прапор Європейського Союзу підняла Яна Степаненко, а хор "Гомін" виконав гімн ЄС
"Так Львів сьогодні вітає 30 високопосадовців із 27 країн Євросоюзу, які приїхали для важливої роботи над європейським майбутнім України", — наголосив глава міста.
