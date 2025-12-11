Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львові зібралися європейські міністри із важливою місією

У Львові зібралися європейські міністри із важливою місією

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 13:22
У Львові європейські міністри обговорять як обійти вето Угорщини
Зустріч європейських міністрів та посадовців у Львові. Фото: Максим Козицький

У Львові у середу, 10 грудня розпочалося неформальне засідання Ради ЄС із загальних справ. Сьогодні, 11 грудня, місто приймає високопоставлених представників європейських інституцій і країн-членів.

Про це повідомили голова Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий

Реклама
Читайте також:

У Львові європейські міністри обговорять важливі нюанси, щоб допомогти Україні увійти в ЄС

У Львові присутня низка дипломатів та європейських міністрів. Серед них: єврокомісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос, міністерка з європейських справ Данії Марі Б’єрре, віцепрем'єр-міністр з питань євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, а також міністри й дипломати з різних держав.

Ключовою темою зустрічі стане обговорення механізму "frontloading". Цей підхід дозволяє Україні та Молдові почати підготовку до наступних етапів переговорів про членство в ЄС ще до їхнього офіційного відкриття.

Максим Козицький
Максим Козицький спілкується з єврокомісаркою з питань розширення ЄС Мартою Кос. Фото: Львівська міська рада

"Це тимчасове, але стратегічно значуще рішення, покликане мінімізувати наслідки угорського вето. Сама зустріч має сильний політичний зміст. Її проведення у Львові — чіткий сигнал: Європа підтримує нас", — повідомив Максим Козицький. 

Міський голова Львова Андрій Садовий у своєму зверненні розповів про символічний початок події: прапор Європейського Союзу підняла Яна Степаненко, а хор "Гомін" виконав гімн ЄС

"Так Львів сьогодні вітає 30 високопосадовців із 27 країн Євросоюзу, які приїхали для важливої роботи над європейським майбутнім України", — наголосив глава міста. 

Нагадаємо, також Андрій Садовий показав, як змінився Грибовицький полігон після проведених робіт з рекультивації земель та що там невдовзі облаштують.

Тим часом у Львові розслідують вибух невідомого дрона у Сокільниках. В поліції повідомили, що це був замах на вбивство. 

Європейський союз Львів Андрій Садовий політики Максим Козицький
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації