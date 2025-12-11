Відео
Головна Львів Нічний вибух дрона під Львовом — розслідується замах на вбивство

Нічний вибух дрона під Львовом — розслідується замах на вбивство

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 11:59
Вибух дрона біля Львова 11 грудня — розслідується замах на вбивство
Пожежа внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти 11 грудня невідомий безпілотник влучив у житловий будинок поблизу Львова. Слідчі відкрили кримінальне провадження про замах на умисне вбивство.

Про це інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Читайте також:

Вибух дрона поблизу Львова — що відомо

Повідомлення про вибух у приватному будинку у селі Сокільники надійшло до поліції сьогодні, 11 грудня, близько 04:00.

За попередніми даними, на другому поверсі будівлі в одній із кімнат утворився наскрізний отвір у стелі. Зафіксовано пошкодження конструкцій даху споруди та меблів. Характер ушкоджень свідчить про ймовірний контакт із невстановленим вибуховим предметом.

На момент події четверо мешканців перебували в інших кімнатах. На щастя, минулося без постраждалих.

Наразі на місці працюють всі профільні служби.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. Деталі події встановлюються.

Раніше ми інформували, що вночі 11 грудня поблизу Львова дрон влучив у житловий будинок.

Також ми повідомляли, що протягом доби росіяни завдали масованих ударів по Херсонській області — лунали вибухи, загинула людина.

Львів пожежа поліція Львівська область розслідування дрони
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
