Взрыв дрона возле Львова 11 декабря — расследуется покушение на убийство

Пожар в результате взрыва. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 11 декабря неизвестный беспилотник попал в жилой дом вблизи Львова. Следователи открыли уголовное производство о покушении на умышленное убийство.

Об этом информирует Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

Взрыв дрона вблизи Львова — что известно

Сообщение о взрыве в частном доме в селе Сокольники поступило в полицию сегодня, 11 декабря, около 04:00.

По предварительным данным, на втором этаже здания в одной из комнат образовалось сквозное отверстие в потолке. Зафиксировано повреждение конструкций крыши сооружения и мебели. Характер повреждений свидетельствует о вероятном контакте с неустановленным взрывным предметом.

На момент происшествия четверо жителей находились в других комнатах. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сейчас на месте работают все профильные службы.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (Законченное покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Детали происшествия устанавливаются.

