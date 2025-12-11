Видео
Україна
Видео

Главная Львов Взрыв дрона под Львовом — расследуется покушение на убийство

Взрыв дрона под Львовом — расследуется покушение на убийство

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 11:59
Взрыв дрона возле Львова 11 декабря — расследуется покушение на убийство
Пожар в результате взрыва. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 11 декабря неизвестный беспилотник попал в жилой дом вблизи Львова. Следователи открыли уголовное производство о покушении на умышленное убийство.

Об этом информирует Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

Читайте также:

Взрыв дрона вблизи Львова — что известно

Сообщение о взрыве в частном доме в селе Сокольники поступило в полицию сегодня, 11 декабря, около 04:00.

По предварительным данным, на втором этаже здания в одной из комнат образовалось сквозное отверстие в потолке. Зафиксировано повреждение конструкций крыши сооружения и мебели. Характер повреждений свидетельствует о вероятном контакте с неустановленным взрывным предметом.

На момент происшествия четверо жителей находились в других комнатах. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сейчас на месте работают все профильные службы.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (Законченное покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Детали происшествия устанавливаются.

Ранее мы информировали, что ночью 11 декабря вблизи Львова дрон попал в жилой дом.

Также мы сообщали, что в течение суток россияне нанесли массированные удары по Херсонской области — раздавались взрывы, погиб человек.

Львов пожар полиция Львовская область расследование дроны
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
