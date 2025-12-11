Во Львове европейские министры обсудят как обойти вето Венгрии

Встреча европейских министров и чиновников во Львове. Фото: Максим Козицкий

Во Львове в среду, 10 декабря началось неформальное заседание Совета ЕС по общим делам. Сегодня, 11 декабря, город принимает высокопоставленных представителей европейских институтов и стран-членов.

Об этом сообщили председатель Львовской ОВА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый.

Во Львове присутствует ряд дипломатов и европейских министров. Среди них: еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Марта Кос, министр по европейским делам Дании Мари Бьерре, вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, а также министры и дипломаты из разных государств.

Ключевой темой встречи станет обсуждение механизма "frontloading". Этот подход позволяет Украине и Молдове начать подготовку к следующим этапам переговоров о членстве в ЕС еще до их официального открытия.

Максим Козицкий общается с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Мартой Кос. Фото: Львовский городской совет

"Это временное, но стратегически значимое решение, призванное минимизировать последствия венгерского вето. Сама встреча имеет сильный политический смысл. Ее проведение во Львове — четкий сигнал: Европа поддерживает нас", — сообщил Максим Козицкий.

Городской голова Львова Андрей Садовый в своем обращении рассказал о символическом начале события: флаг Европейского Союза подняла Яна Степаненко, а хор "Гомон" исполнил гимн ЕС

"Так Львов сегодня приветствует 30 чиновников из 27 стран Евросоюза, которые приехали для важной работы над европейским будущим Украины", — подчеркнул глава города.

