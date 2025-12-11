Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове собрались европейские министры с важной миссией

Во Львове собрались европейские министры с важной миссией

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 13:22
Во Львове европейские министры обсудят как обойти вето Венгрии
Встреча европейских министров и чиновников во Львове. Фото: Максим Козицкий

Во Львове в среду, 10 декабря началось неформальное заседание Совета ЕС по общим делам. Сегодня, 11 декабря, город принимает высокопоставленных представителей европейских институтов и стран-членов.

Об этом сообщили председатель Львовской ОВА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый.

Реклама
Читайте также:

Во Львове европейские министры обсудят важные нюансы, чтобы помочь Украине войти в ЕС

Во Львове присутствует ряд дипломатов и европейских министров. Среди них: еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Марта Кос, министр по европейским делам Дании Мари Бьерре, вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, а также министры и дипломаты из разных государств.

Ключевой темой встречи станет обсуждение механизма "frontloading". Этот подход позволяет Украине и Молдове начать подготовку к следующим этапам переговоров о членстве в ЕС еще до их официального открытия.

Максим Козицький
Максим Козицкий общается с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Мартой Кос. Фото: Львовский городской совет

"Это временное, но стратегически значимое решение, призванное минимизировать последствия венгерского вето. Сама встреча имеет сильный политический смысл. Ее проведение во Львове — четкий сигнал: Европа поддерживает нас", — сообщил Максим Козицкий.

Городской голова Львова Андрей Садовый в своем обращении рассказал о символическом начале события: флаг Европейского Союза подняла Яна Степаненко, а хор "Гомон" исполнил гимн ЕС

"Так Львов сегодня приветствует 30 чиновников из 27 стран Евросоюза, которые приехали для важной работы над европейским будущим Украины", — подчеркнул глава города.

Напомним, также Андрей Садовый показал, как изменился Грибовичский полигон после проведенных работ по рекультивации земель и что там вскоре обустроят.

Тем временем во Львове расследуют взрыв неизвестного дрона в Сокольниках. В полиции сообщили, что это было покушение на убийство.

Европейский союз Львов Андрей Садовый политики Максим Козицкий
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации