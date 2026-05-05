Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Украина получит 20 спецмашин от Нидерландов для СИЗО

Украина получит 20 спецмашин от Нидерландов для СИЗО

Ua ru
Дата публикации 5 мая 2026 12:12
Украина получит 20 спецмашин от Нидерландов для СИЗО
Визит делегации во Львов. Фото: Новости.LIVE/Марта Байдака

Нидерланды начали передачу Украине специализированного автопарка для пенитенциарной системы. Во вторник, 5 мая, во Львов прибыли первые четыре машины из анонсированной партии в 20 единиц. Во время визита нидерландской делегации во главе с министром Клаудией ван Брюгген стороны также согласовали финальные шаги по созданию спецтрибунала и обсудили внедрение европейских стандартов содержания в украинских следственных изоляторах.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Во Львов доставили специализированные автомобили для перевозки задержанных

Львов посетила представительная делегация во главе с Клаудией ван Брюгген, которая возглавляет Министерство правовой защиты и пенитенциарной системы Нидерландов. Главным событием визита стала передача первой части технической помощи: Украине передали четыре специализированных автомобиля для транспортировки задержанных. В целом украинская сторона ожидает получить 20 таких машин, которые распределят между учреждениями по всей стране. Новый транспорт полностью соответствует международным нормам безопасности и логистическим нормам.

null
Делегация во Львове. Фото: Новости.LIVE

Во время переговоров с участием руководительницы Министерства юстиции Украины Людмилы Сугак и представителей Государственной уголовно-исполнительной службы акцент был сделан на гуманизации системы и соблюдении прав человека. Людмила Сугак подчеркнула, что обновление автопарка является неотъемлемой частью интеграции Украины в Европейский Союз.

"Мы сегодня получили 4 из 20 таких автомобилей. В течение этого года будут переданы остальные. Они будут работать по всей территории Украины для наших учреждений. Это чрезвычайно важно, ведь мы должны обеспечивать соблюдение прав человека и европейских стандартов. Украина находится в активной фазе европейской интеграции, и реформа пенитенциарной системы и защита прав человека является ключевой частью наших обязательств", — отметила министр юстиции Украины.

Читайте также:

Кроме технических вопросов, стороны обсудили прогресс в создании специального трибунала для привлечения к ответственности за военные преступления. Людмила Сугак выразила благодарность нидерландским коллегам за дипломатическую поддержку и сообщила о приближении решающего этапа в формировании правовой базы инициативы.

"Мы благодарны нашим коллегам за их работу и вклад в создание специального трибунала. Это длительный процесс, который требует времени. Уже 14-15 мая в Кишиневе планируется заключение расширенного частичного соглашения о создании руководящего комитета — это фактически завершающий этап формирования правовой базы", — отметила она.

Также делегация осмотрела условия пребывания подсудимых и уделила особое внимание программам ресоциализации. Приоритетным направлением в этой сфере остается работа с несовершеннолетними, которая включает обеспечение доступа к образованию и предоставление профессиональной психологической поддержки.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в Украине вскоре может появиться платная дорога. В Польше хотят построить автомагистраль до Львова М10, которая будет иметь протяженность почти 80 км.

Также во Львове сегодня, 5 мая, состоялось очередное судебное заседание по делу убийства языковеда Ирины Фарион. Перед началом суда стало известно об угрозе заминирования здания.

Нидерланды СИЗО помощь
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации