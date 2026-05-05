Украина получит 20 спецмашин от Нидерландов для СИЗО

Визит делегации во Львов.

Нидерланды начали передачу Украине специализированного автопарка для пенитенциарной системы. Во вторник, 5 мая, во Львов прибыли первые четыре машины из анонсированной партии в 20 единиц. Во время визита нидерландской делегации во главе с министром Клаудией ван Брюгген стороны также согласовали финальные шаги по созданию спецтрибунала и обсудили внедрение европейских стандартов содержания в украинских следственных изоляторах.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Во Львов доставили специализированные автомобили для перевозки задержанных

Львов посетила представительная делегация во главе с Клаудией ван Брюгген, которая возглавляет Министерство правовой защиты и пенитенциарной системы Нидерландов. Главным событием визита стала передача первой части технической помощи: Украине передали четыре специализированных автомобиля для транспортировки задержанных. В целом украинская сторона ожидает получить 20 таких машин, которые распределят между учреждениями по всей стране. Новый транспорт полностью соответствует международным нормам безопасности и логистическим нормам.

Делегация во Львове.

Во время переговоров с участием руководительницы Министерства юстиции Украины Людмилы Сугак и представителей Государственной уголовно-исполнительной службы акцент был сделан на гуманизации системы и соблюдении прав человека. Людмила Сугак подчеркнула, что обновление автопарка является неотъемлемой частью интеграции Украины в Европейский Союз.

"Мы сегодня получили 4 из 20 таких автомобилей. В течение этого года будут переданы остальные. Они будут работать по всей территории Украины для наших учреждений. Это чрезвычайно важно, ведь мы должны обеспечивать соблюдение прав человека и европейских стандартов. Украина находится в активной фазе европейской интеграции, и реформа пенитенциарной системы и защита прав человека является ключевой частью наших обязательств", — отметила министр юстиции Украины.

Кроме технических вопросов, стороны обсудили прогресс в создании специального трибунала для привлечения к ответственности за военные преступления. Людмила Сугак выразила благодарность нидерландским коллегам за дипломатическую поддержку и сообщила о приближении решающего этапа в формировании правовой базы инициативы.

"Мы благодарны нашим коллегам за их работу и вклад в создание специального трибунала. Это длительный процесс, который требует времени. Уже 14-15 мая в Кишиневе планируется заключение расширенного частичного соглашения о создании руководящего комитета — это фактически завершающий этап формирования правовой базы", — отметила она.

Также делегация осмотрела условия пребывания подсудимых и уделила особое внимание программам ресоциализации. Приоритетным направлением в этой сфере остается работа с несовершеннолетними, которая включает обеспечение доступа к образованию и предоставление профессиональной психологической поддержки.

