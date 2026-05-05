Україна отримає 20 спецмашин від Нідерландів для СІЗО

Візит делегації до Львова.

Нідерланди розпочали передачу Україні спеціалізованого автопарку для пенітенціарної системи. У вівторок, 5 травня, до Львова прибули перші чотири машини з анонсованої партії у 20 одиниць. Під час візиту нідерландської делегації на чолі з міністеркою Клаудією ван Брюгген сторони також узгодили фінальні кроки щодо створення спецтрибуналу та обговорили впровадження європейських стандартів утримання в українських слідчих ізоляторах.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Львів відвідала представницька делегація на чолі з Клаудією ван Брюгген, яка очолює Міністерство правового захисту та пенітенціарної системи Нідерландів. Головною подією візиту стала передача першої частини технічної допомоги: Україні передали чотириспеціалізованих автомобілів для транспортування затриманих. Загалом українська сторона очікує отримати 20 таких машин, які розподілять між установами по всій країні. Новий транспорт повністю відповідає міжнародним безпековим та логістичним нормам.

Під час переговорів за участі очільниці Міністерства юстиції України Людмили Сугак та представників Державної кримінально-виконавчої служби акцент було зроблено на гуманізації системи та дотриманні прав людини. Людмила Сугак підкреслила, що оновлення автопарку є невід'ємною частиною інтеграції України до Європейського Союзу.

"Ми сьогодні отримали 4 з 20 таких автомобілів. Протягом цього року будуть передані решта. Вони працюватимуть по всій території України для наших установ. Це надзвичайно важливо, адже ми маємо забезпечувати дотримання прав людини і європейських стандартів. Україна перебуває в активній фазі європейської інтеграції, і реформа пенітенціарної системи та захист прав людини є ключовою частиною наших зобов'язань", — наголосила міністерка юстиції України.

Окрім технічних питань, сторони обговорили прогрес у створенні спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності за воєнні злочини. Людмила Сугак висловила вдячність нідерландським колегам за дипломатичну підтримку та повідомила про наближення вирішального етапу у формуванні правової бази ініціативи.

"Ми вдячні нашим колегам за їхню роботу і внесок у створення спеціального трибуналу. Це тривалий процес, який потребує часу. Вже 14–15 травня в Кишиневі планується укладення розширеної часткової угоди щодо створення керівного комітету — це фактично завершальний етап формування правової бази", — зазначила вона.

Також делегація оглянула умови перебування підсудних та приділила особливу увагу програмам ресоціалізації. Пріоритетним напрямком у цій сфері залишається робота з неповнолітніми, яка включає забезпечення доступу до освіти та надання фахової психологічної підтримки.

