Что будет с Украиной без поддержки США — как это повлияет на войну

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

С момента полномасштабного вторжения России в Украину Соединенные Штаты Америки играют ключевую роль в поддержке украинской обороноспособности, предоставляя значительную военную и финансовую помощь. Однако последние дипломатические напряжения между президентами Украины и США вызвали беспокойство относительно возможного сокращения или прекращения этой поддержки.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, сможет ли Украина выстоять без помощи США.

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Судьба Украины без помощи США

Большинство опрошенных украинцев считают, что без поддержки США Украина может выстоять. Респонденты отмечают собственные силы и способности страны противостоять внешним вызовам. Однако также подчеркивают осознание важности международной поддержки в достижении победы и восстановлении территориальной целостности.

"Я думаю, если украинцы и мировое сообщество сплотимся, то все будет хорошо", — говорит женщина.

"Сможет Украина выстоять. Я очень верю в Зеленского, особенно после переговоров с Трампом", — отмечает респондентка.

"По духу Украина без США выстоит, а вот на поле боя не уверена", — добавляет женщина.

"Думаю, что будет сложно, и я очень верю, что выстоим", — делится мыслями женщина.

"Трудно сказать, но если мы сплотимся, то все возможно", — говорит женщина.

Роль европейских союзников в поддержке Украины

В случае сокращения или прекращения помощи со стороны США, ключевая роль в поддержке Украины может перейти к европейским странам. Премьер-министр Чехии Петр Фиала отметил, что европейские лидеры работают над созданием "коалиции ответственных" государств для увеличения поддержки Украины, подчеркивая, что сильная украинская армия является гарантией безопасности Европы.

Напомним, мы ранее писали, что Зеленский высказался относительно судьбы будущей помощи от США.

Мы также писали, какие украинские звезды поддержали Зеленского после дебатов с Трампом.