Що буде з Україною без підтримки США — як це вплине на війну

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати Америки відіграють ключову роль у підтримці української обороноздатності, надаючи значну військову та фінансову допомогу. Однак останні дипломатичні напруження між президентами України та США викликали занепокоєння щодо можливого скорочення або припинення цієї підтримки.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, чи зможе Україна вистояти без допомоги США.

Читайте також:

Доля України без допомоги США

Більшість опитаних українців вважають, що без підтримки США Україна може вистояти. Респонденти наголошують на власних силах та здатності країни протистояти зовнішнім викликам. Однак також підкреслюють усвідомлення важливості міжнародної підтримки у досягненні перемоги та відновленні територіальної цілісності.

"Я думаю, якщо українці та світова спільнота згуртуємось, то все буде добре", — каже жінка.

"Зможе Україна вистояти. Я дуже вірю в Зеленського, особливо після переговорів з Трампом", — наголошує респондентка.

"По духу Україна без США вистоїть, а от на полі бою не впевнена", — додає жінка.

"Думаю, що буде складно, та я дуже вірю, що вистоїмо", — ділиться думками жінка.

"Важко сказати, але якщо ми згуртуємось, то все можливо", — каже жінка.

Роль європейських союзників у підтримці України

У разі скорочення або припинення допомоги з боку США, ключова роль у підтримці України може перейти до європейських країн. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала зазначив, що європейські лідери працюють над створенням "коаліції відповідальних" держав для збільшення підтримки України, підкреслюючи, що сильна українська армія є гарантією безпеки Європи.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Зеленський висловився щодо долі майбутньої допомоги від США.

Ми також писали, які українські зірки підтримали Зеленського після дебатів із Трампом.