Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Украина не может выполнить требования польских перевозчиков — стала известна причина arrow

Украина не может выполнить требования польских перевозчиков — стала известна причина

25 ноября 2023 19:12
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украина не может выполнить требования польских перевозчиков — стала известна причина
Польские перевозчики на границе. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Польское правительство не имеет возможности самостоятельно влиять на договоренности между Украиной и ЕС о либерализации транспортировки грузов. Это стало одним из ключевых пунктов в протестах, но Украина не может выполнить это требование.

Об этом сообщил заместитель главы Мининфраструктуры Сергей Деркач.

Читайте также:

Украина не может выполнить требования польских перевозчиков

Деркач указал, что главная цель протестующих — отменить существующее соглашение о свободе грузоперевозок, которое находится в силе уже около полутора лет и должно продолжаться до 30 июня 2024 года.

"Оно было подписано между Украиной и Европейским союзом, поэтому польскому правительству, разумеется, в одностороннем случае невозможно что-то осуществить", — сказал он.

Какова цель протестов поляков 

Деркач также отметил, что цель протестов — скорее блокада, чем поиск решений через диалог. Он добавил, что украинская сторона уже встречалась с представителями Польши и Еврокомиссии на границе, договариваясь о продолжении переговоров по вопросу соглашения.

Тем не менее, протестующие, по словам Деркача, ставят Польшу и ЕС в тупик, физически блокируя границу на неопределенный срок.

Польские перевозчики нарушают международные соглашения

Деркач также упомянул, что действия протестующих, включая ограничения на доставку гуманитарной помощи и опасных грузов, нарушают международные договоренности. 

Он призвал протестующих пропустить грузовики, но польские перевозчики отказались от этой идеи, заявив, что якобы уже пропускают гуманитарные и опасные грузы, хотя на деле грузовики по-прежнему стоят.

Напоминим, что начавшаяся 6 ноября блокада движения грузового транспорта на границе с Польшей продолжается. На сегодняшний день в очереди на границе в сторону Украины стоят 2600 грузовиков.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Актуальное по теме