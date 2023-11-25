Украина не может выполнить требования польских перевозчиков — стала известна причина

Польские перевозчики на границе. Фото: соцсети

Польское правительство не имеет возможности самостоятельно влиять на договоренности между Украиной и ЕС о либерализации транспортировки грузов. Это стало одним из ключевых пунктов в протестах, но Украина не может выполнить это требование.

Об этом сообщил заместитель главы Мининфраструктуры Сергей Деркач.

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Украина не может выполнить требования польских перевозчиков

Деркач указал, что главная цель протестующих — отменить существующее соглашение о свободе грузоперевозок, которое находится в силе уже около полутора лет и должно продолжаться до 30 июня 2024 года.

"Оно было подписано между Украиной и Европейским союзом, поэтому польскому правительству, разумеется, в одностороннем случае невозможно что-то осуществить", — сказал он.

Какова цель протестов поляков

Деркач также отметил, что цель протестов — скорее блокада, чем поиск решений через диалог. Он добавил, что украинская сторона уже встречалась с представителями Польши и Еврокомиссии на границе, договариваясь о продолжении переговоров по вопросу соглашения.

Тем не менее, протестующие, по словам Деркача, ставят Польшу и ЕС в тупик, физически блокируя границу на неопределенный срок.

Польские перевозчики нарушают международные соглашения

Деркач также упомянул, что действия протестующих, включая ограничения на доставку гуманитарной помощи и опасных грузов, нарушают международные договоренности.

Он призвал протестующих пропустить грузовики, но польские перевозчики отказались от этой идеи, заявив, что якобы уже пропускают гуманитарные и опасные грузы, хотя на деле грузовики по-прежнему стоят.

Напоминим, что начавшаяся 6 ноября блокада движения грузового транспорта на границе с Польшей продолжается. На сегодняшний день в очереди на границе в сторону Украины стоят 2600 грузовиков.