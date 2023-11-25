Україна не може виконати вимоги польських перевізників — стала відомою причина

Польські перевізники на кордоні. Фото: соцмережі

Польський уряд не має можливості самостійно впливати на домовленості між Україною та ЄС щодо лібералізації транспортування вантажів. Це стало одним із ключових пунктів у протестах, але Україна не може виконати цю вимогу.

Про це повідомив заступник голови Мінінфраструктури Сергій Деркач.

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Україна не може виконати вимоги польських перевізників

Деркач зазначив, що головна мета протестувальників — скасувати угоду про свободу вантажоперевезень, яка чинна вже близько півтора року і має тривати до 30 червня 2024 року.

"Вона була підписана між Україною та Європейським союзом, тому польському уряду, зрозуміло, в односторонньому випадку неможливо щось здійснити", — сказав він.

Яка мета протестів поляків

Деркач також зазначив, що мета протестів — скоріше блокада, ніж пошук рішень через діалог. Він додав, що українська сторона вже зустрічалася з представниками Польщі та Єврокомісії на кордоні, домовляючись про продовження переговорів щодо угоди.

Проте протестувальники, за словами Деркача, ставлять Польщу та ЄС у глухий кут, фізично блокуючи кордон на невизначений термін.

Польські перевізники порушують міжнародні угоди

Деркач також згадав, що дії протестувальників, включаючи обмеження на доставку гуманітарної допомоги та небезпечних вантажів, порушують міжнародні домовленості.

Він закликав протестувальників пропустити вантажівки, але польські перевізники відмовилися від цієї ідеї, заявивши, що нібито вже пропускають гуманітарні та небезпечні вантажі, хоча насправді вантажівки, як і раніше, стоять.

Нагадаємо, що блокада руху вантажного транспорту, що почалася 6 листопада, на кордоні з Польщею триває. На сьогодні у черзі на кордоні в бік України стоять 2600 вантажівок.