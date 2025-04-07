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Украина после войны — как не допустить нового вторжения

7 апреля 2025 15:00
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Гарантии Безопасности Украины после войны 2025 — что защитит страну от вторжения
Львовяне. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

После завершения боевых действий перед Украиной будет стоять один из важнейших вопросов — как предотвратить новую войну? Российская агрессия показала, что дипломатические соглашения и гарантии безопасности, которые существовали ранее, не смогли защитить страну. Поэтому украинцы требуют реальных, а не формальных механизмов безопасности, которые будут гарантировать, что наше государство больше никогда не станет жертвой полномасштабного вторжения.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, какие должны быть гарантии безопасности для Украины после окончания боевых действий.

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Украинцы понимают: после войны нельзя снова разоружаться и надеяться только на дипломатию. Самые распространенные мысли — это вступление в НАТО, сильная собственная армия и стратегические союзы с ключевыми государствами.

"Я считаю, прежде всего это должен быть военный контингент из европейских стран, которые бы гарантировали нам безопасность. Также — крепкая граница и наша крепкая армия", — говорит женщина.

"Все должно быть под контролем. Чиновничество и коррупцию надо брать под контроль", — добавляет мужчина.

"Точно в Украине должны быть международные войска, интернациональная поддержка. Потому что, как видим, нет никаких гарантий безопасности от России", — отмечает львовянка.

"Больше всего гарантия нашей безопасности — это наши ВСУ. Соответственно, все гарантии должны быть в Украине, а не европейские лидеры должны обеспечить нас. Мы сами должны вкладываться в свою оборону и свою экономику", — делится мыслями девушка.

Напомним, мы ранее писали, кто из президентов назвал три основы гарантий безопасности для Украины.

Мы также писали, какие именно гарантии безопасности Украина хочет получить.

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