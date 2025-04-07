Гарантії Безпеки України після війни 2025 — що захистить країну від вторгнення

Львів'яни. Фото: Новини.LIVE

Після завершення бойових дій перед Україною стоятиме одне з найважливіших питань — як запобігти новій війні? Російська агресія показала, що дипломатичні угоди та гарантії безпеки, які існували раніше, не змогли захистити країну. Тому українці вимагають реальних, а не формальних механізмів безпеки, які гарантуватимуть, що наша держава більше ніколи не стане жертвою повномасштабного вторгнення.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, які мають бути гарантії безпеки для України після закінчення бойових дій.

Реклама

Читайте також:

Гарантії безпеки для України — що думають українці

Українці розуміють: після війни не можна знову роззброюватися та сподіватися лише на дипломатію. Найпоширеніші думки — це вступ до НАТО, сильна власна армія та стратегічні союзи з ключовими державами.

"Я вважаю, найперше це має бути військовий контингент з Європейських країн, які б гарантували нам безпеку. Також — міцний кордон та наша міцна армія", — каже жінка.

"Все має бути під контролем. Чиновництво та корупцію треба брати під контроль", — додає чоловік.

"Точно в Україні мають бути міжнародні війська, інтернаціональна підтримка. Бо, як бачимо, немає ніяких гарантій безпеки від Росії", — наголошує львів'янка.

"Найбільше гарантія нашої безпеки — це наші ЗСУ. Відповідно, всі гарантії мають бути в Україні, а не європейські лідери мають забезпечити нас. Ми самі мусимо вкладатись у свою оборону та свою економіку", — ділиться думками дівчина.

Нагадаємо, ми раніше писали, хто з президентів назвав три основи гарантій безпеки для України.

Ми також писали, які саме гарантії безпеки Україна хоче отримати.