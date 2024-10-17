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Украина в НАТО — изменится ли жизнь украинцев после вступления в Альянс

17 октября 2024 06:08
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Украина в Альянсе: как членство в НАТО повлияет на украинцев — опрос
Площадь перед оперным театром сегодня. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Украина уже долгое время стремится вступить в НАТО с целью повышения национальной безопасности, стабильности и экономического развития. После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году этот вопрос стал еще более актуальным. Учитывая, что НАТО является не только военной, но и политической организацией, украинцы будут иметь больше возможностей для участия в программах Альянса, в частности в области защиты прав человека, экологии, науки и технологий.

Новини.LIVE узнавали у людей на улицах Львова, что изменится для Украины со вступлением в НАТО. 

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Львовяне считают, что вступление в Альянс поможет защитить украинское небо и придаст украинцам больше смелости. Однако среди опрошенных есть и те, кто сомневается, что Украина вообще вступит в НАТО.

"Если Украина вступит в НАТО, то будет защита в небе и, наконец, прекратится война, потому что мы будем под защитой такой мощной организации", — говорит девушка.

"С нашей властью Украина не вступит в НАТО, потому что у нас большая коррупция и власти невыгодно вступать в НАТО", — отмечает женщина.

"Вступление в НАТО нам придаст больше смелости, и у нас будет безопаснее. Будет защита, и в НАТО не будут уже говорить, что они просто обеспокоены нами, а все-таки будут что-то делать", — говорит опрошенная девушка.

"Я считаю, что любое человеческое правление несовершенно и даже если человек очень хороший, будет всегда кто-то, кто будет ему мешать. Власть портит человека", — добавляет женщина.

Добавим, что вступление в НАТО также будет означать определенные обязательства. Украина должна продолжить реформирование своего военного сектора, чтобы соответствовать стандартам НАТО, нуждающимся в финансовых и человеческих ресурсах.

Напомним, мы ранее писали, при каких условиях Украина может стать членом НАТО.

Мы также писали, почему премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО.

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