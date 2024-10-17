Україна в Альянсі: як членство в НАТО вплине на українців — опитування

Україна в НАТО — чи зміниться життя українців після вступу до Альянсу
Україна вже тривалий час прагне вступити до НАТО з метою підвищення національної безпеки, стабільності та економічного розвитку. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році це питання стало ще більш актуальним. Зважаючи на те, що НАТО є не лише військовою, а й політичною організацією, українці матимуть більше можливостей для участі в програмах Альянсу, зокрема у сфері захисту прав людини, екології, науки та технологій.
Новини.LIVE дізнавались у людей на вулицях Львова, що зміниться для України зі вступом до НАТО.
Україна та НАТО
Львів'яни вважають, що вступ до Альянсу допоможе захистити українське небо та додасть українцям більше сміливості. Проте серед опитаних є й ті, хто сумнівається, що Україна взагалі вступить до НАТО.
"Якщо Україна вступить до НАТО, то буде захист у небі й нарешті припиниться війна, бо ми будемо під захистом такої потужної організації", — каже дівчина.
"З нашою владою Україна не вступить до НАТО, бо у нас велика корупція і владі не вигідно вступати до НАТО", — зазначає жінка.
"Вступ до НАТО нам додасть більше сміливості, й у нас буде безпечніше. Буде захист, і в НАТО не будуть вже говорити, що вони просто стурбовані нами, а все-таки будуть щось робити", — каже опитана дівчина.
"Я вважаю, що будь-яке людське правління недосконале і навіть якщо людина дуже хороша, буде завжди хтось, хто буде їй заважати. Влада псує людину", — додає жінка.
Додамо, вступ до НАТО також означатиме певні зобов'язання. Україна має продовжити реформування свого військового сектора, аби відповідати стандартам НАТО, що потребує фінансових і людських ресурсів.
Нагадаємо, ми раніше писали, за яких умов Україна може стати членом НАТО.
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