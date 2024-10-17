Україна в Альянсі: як членство в НАТО вплине на українців — опитування

Площа перед оперним театром у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

Україна вже тривалий час прагне вступити до НАТО з метою підвищення національної безпеки, стабільності та економічного розвитку. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році це питання стало ще більш актуальним. Зважаючи на те, що НАТО є не лише військовою, а й політичною організацією, українці матимуть більше можливостей для участі в програмах Альянсу, зокрема у сфері захисту прав людини, екології, науки та технологій.

Новини.LIVE дізнавались у людей на вулицях Львова, що зміниться для України зі вступом до НАТО.

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Львів'яни вважають, що вступ до Альянсу допоможе захистити українське небо та додасть українцям більше сміливості. Проте серед опитаних є й ті, хто сумнівається, що Україна взагалі вступить до НАТО.

"Якщо Україна вступить до НАТО, то буде захист у небі й нарешті припиниться війна, бо ми будемо під захистом такої потужної організації", — каже дівчина.

"З нашою владою Україна не вступить до НАТО, бо у нас велика корупція і владі не вигідно вступати до НАТО", — зазначає жінка.

"Вступ до НАТО нам додасть більше сміливості, й у нас буде безпечніше. Буде захист, і в НАТО не будуть вже говорити, що вони просто стурбовані нами, а все-таки будуть щось робити", — каже опитана дівчина.

"Я вважаю, що будь-яке людське правління недосконале і навіть якщо людина дуже хороша, буде завжди хтось, хто буде їй заважати. Влада псує людину", — додає жінка.

Додамо, вступ до НАТО також означатиме певні зобов'язання. Україна має продовжити реформування свого військового сектора, аби відповідати стандартам НАТО, що потребує фінансових і людських ресурсів.

Нагадаємо, ми раніше писали, за яких умов Україна може стати членом НАТО.

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