Украина хочет вернуть всех украинцев домой - что такое Агентство единства

Украинские беженцы за границей. Фото: Orijus Gasanovas/Delfi

В январе 2025 года Кабинет Министров Украины объявил о создании Агентства национального единства, целью которого является поддержка украинских общин за рубежом и укрепление связей с диаспорой. Агентство будет работать под руководством Министерства национального единства Украины и планирует открытие департаментов в Германии, Польше и Чехии.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, поддерживают ли они такую инициативу.

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Агентство единства — украинцев будут возвращать домой

Большинство опрошенных говорят, такая инициатива облегчит процесс возвращения украинцев домой. Другие отмечают, что успех этой инициативы будет зависеть от конкретных мероприятий и поддержки со стороны государства.

"Я считаю, правительство правильно сделало. Украинцы должны поддерживать экономику дома, должны поддерживать свою армию", — говорит женщина.

"Не будут возвращаться в Украину. Потому что за границей лучше жить чем в Украине. Если бы я жил за границей, я бы не вернулся, потому что здесь нечего делать", — отмечает мужчина.

"Я против такой инициативы, потому что правительство ничего не сделало, чтобы украинцы здесь остались", — отмечает опрошенная женщина.

"Я против. Здесь работы нет, жилья для переселенцев нет. Правительство нами не заботится", - добавляет переселенка.

"Я положительно к этому отношусь. Украинцы должны везде, но домой должны возвращаться", — говорит респондентка.

Добавим, основными задачами Агентства национального единства будут:

стимулирование возвращения граждан в Украину;

усиление связи с Украиной и привлечение к поддержке Украины за рубежом;

консультирование украинцев, проживающих за рубежом, относительно программ поддержки и оказания помощи в решении проблемных вопросов;

решение комплексных вопросов и проблем при возвращении граждан в Украину;

содействие интеграции Украины в мировое пространство.

Напомним, ранее, министр национального единства Алексей Чернышов сообщил о количестве украинцев, которые сейчас живут в других странах. По его словам, речь идет о 20-25 миллионах человек.

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