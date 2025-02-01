Україна хоче повернути всіх українців додому - що таке Агенція єдності

Українські біженці за кордоном. Фото: Orijus Gasanovas/Delfi

У січні 2025 року Кабінет Міністрів України оголосив про створення Агенції національної єдності, метою якої є підтримка українських громад за кордоном та зміцнення зв'язків із діаспорою. Агенція працюватиме під керівництвом Міністерства національної єдності України та планує відкриття департаментів в Німеччині, Польщі та Чехії.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи підтримують вони таку ініціативу.

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Агенція єдності — українців повертатимуть додому

Більшість опитаних кажуть, така ініціатива полегшить процес повернення українців додому. Інші зазначають, що успіх цієї ініціативи залежатиме від конкретних заходів та підтримки з боку держави.

"Я вважаю, уряд правильно зробив. Українці мають підтримувати економіку вдома, мають підтримувати свою армію", — каже жінка.

"Не будуть повертатись в Україні. Тому що за кордоном краще жити ніж в Україні. Як би я жив за кордоном, я б не повернувся, бо тут нема що робити", — зазначає чоловік.

"Я проти такої ініціативи, тому що уряд нічого не зробив, щоб українці тут залишились", — наголошує опитана жінка.

"Я проти. Тут роботи немає, житла для переселенців немає. Уряд нами не піклується", — додає переселенка.

"Я позитивно до цього ставлюсь. Українці мають всюди, але додому мають повертатись", — каже респондентка.

Додамо, основними завданнями Агенції національної єдності будуть:

стимулювання повернення громадян до України;

посилення зв'язку з Україною та залучення до підтримки України за кордоном;

консультування українців, що мешкають за кордоном, щодо програм підтримки і надання допомоги у вирішенні проблемних питань;

вирішення комплексних питань та проблем при поверненні громадян до України;

сприяння інтеграції України у світовий простір.

Нагадаємо, раніше, міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив про кількість українців, які зараз живуть в інших країнах. За його словами, йдеться про 20-25 мільйонів людей.

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