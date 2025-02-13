Ресурсы Украины для США: партнерство или потеря суверенитета — мнения львовян

Добыча полезных ископаемых. Фото иллюстративное: 24 бизнес

В последнее время активно обсуждается вопрос сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки в сфере добычи и поставок полезных ископаемых. В частности, речь идет о возможности предоставления США доступа к украинским редкоземельным металлам в обмен на финансовую и военную поддержку.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, нужно ли США давать доступ к ресурсам Украины.

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Отношение украинцев к возможности предоставления США доступа к национальным ресурсам является неоднозначным. Некоторые граждане считают, что такое сотрудничество может способствовать экономическому развитию и укреплению международных отношений. Другие же опасаются, что это может привести к потере контроля над стратегическими ресурсами и негативно повлиять на национальную безопасность.

"Нет не нужно, потому что наши ресурсы должны быть у нас. И если наша власть эти ресурсы уже раздала или подарила, то их нужно вернуть в собственность Украины и чтобы люди могли пользоваться ими", — говорит женщина.

"Как раз об этом говорили! Как говорил, Гетманцев, у нас уже все отдано нужным людям. Я считаю, что наши ископаемые стоит отдать таки США. Чтобы мы были как Китай. Сейчас он стал намного лучше", — отмечает респондентка.

"Мы сейчас в безвыходной ситуации. А чем будет отличаться США от России? Россия на нас нападает напрямую, а эти другим способом. Если США нам не помогут, то нас "съест" Россия", — добавляет львовянка.

"Я думаю, не нужно. Потому что мы хотим, чтобы наши ископаемые оставались на нашей земле, а не за границей", — говорит женщина.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к сотрудничеству с США в сфере добычи стратегических ресурсов, таких как уран, титан и редкоземельные металлы. Он подчеркнул, что речь идет не о передаче ресурсов, а о взаимовыгодном партнерстве для совместного развития стран.

Напомним, мы ранее писали, что для переговоров о ресурсах Украины прибудет в Киев министр финансов США.

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