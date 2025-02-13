Ресурси України для США: партнерство чи втрата суверенітету — думки львів'ян

Видобуток корисних копалин. Фото ілюстративне: 24 бізнес

Останнім часом активно обговорюється питання співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки у сфері видобутку та постачання корисних копалин. Зокрема, йдеться про можливість надання США доступу до українських рідкісноземельних металів в обмін на фінансову та військову підтримку.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи потрібно США давати доступ до ресурсів України.

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Ставлення українців до можливості надання США доступу до національних ресурсів є неоднозначним. Деякі громадяни вважають, що така співпраця може сприяти економічному розвитку та зміцненню міжнародних відносин. Інші ж побоюються, що це може призвести до втрати контролю над стратегічними ресурсами та негативно вплинути на національну безпеку.

"Ні, не потрібно, тому що наші ресурси повинні бути у нас. І якщо наша влада ці ресурси вже роздала чи подарувала, то їх потрібно повернути у власність України й щоб люди могли користуватися ними", — каже жінка.

"Як раз про це говорили! Як казав Гетманцев, у нас вже все віддано потрібний людям. Я вважаю, що наші копалини варто віддати таки США. Щоб ми були як Китай. Зараз він став набагато кращим", — наголошує респондентка.

"Ми зараз у безвихідній ситуації. А чим буде відрізнятися США від Росії? Росія на нас нападає напряму, а ці — іншим способом. Якщо США нам не допоможуть, то нас "з'їсть" Росія", — додає львів'янка.

"Я думаю, не потрібно. Тому що ми хочемо, щоб наші копалини залишались на нашій землі, а не за кордоном", — каже жінка.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до співпраці зі США у сфері видобутку стратегічних ресурсів, таких як уран, титан та рідкісноземельні метали. Він підкреслив, що йдеться не про передачу ресурсів, а про взаємовигідне партнерство для спільного розвитку країн.

Нагадаємо, ми раніше писали, що для переговорів про ресурси України прибуде до Києва міністр фінансів США.

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