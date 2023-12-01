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Украинские перевозчики объявили голодовку из-за блокады границы с Польшей

1 декабря 2023 13:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Украинские перевозчики объявили голодовку из-за блокады границы с Польшей
Очереди на польско-украинской границе. Фото: versiya.info
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На пропускном пункте Краковец-Корчева продолжаются протесты из-за блокады польско-украинской границы. Сегодня, 1 декабря, водители из Украины объявили голодовку из-за блокады.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Украинские перевозчики объявили о голодовке

Украинские перевозчики, стоящие в очередях с грузовиков на украинско-польской границе, объявили о голодовке. Блокада КПП Краковец — Корчева продолжается уже несколько недель и водители отмечают нехватку пищевых продуктов и топлива.

Также перевозчики заявили, что их "удерживают в заложниках" и потому объявляют голодовку.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры Польши заявили о шагах для частичного снятия блокады на границе с Украиной. Также ведомство обратилось в Еврокомиссию с просьбой создать комитет по проверке действия соглашения между Украиной и ЕС о приостановлении обязанностей получения водителями разрешений.

Еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан прокомментировала блокаду польско-украинской границы. По ее словам, Украина и ЕС не могут быть "заложниками" польских дальнобойщиков.

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