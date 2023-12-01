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Українські перевізники оголосили голодування через блокаду кордону з Польщею

1 грудня 2023 13:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Українські перевізники оголосили голодування через блокаду кордону з Польщею
Черги на польсько-українському кордоні. Фото: versiya.info
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На пропускному пункті Краківець — Корчова тривають протести через блокаду польсько-українського кордону. Сьогодні, 1 грудня, водії з України оголосили голодування через блокаду.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Українські перевізники оголосили про голодування

Українські перевізники, які стоять у чергах з вантажівок на українсько-польському кордоні оголосили про голодування. Блокада КПП Краківець — Корчова триває вже декілька тижнів і водії зазначають про нестачу харчових продуктів та палива.

Також перевізники заявили, що їх "утримують в заручниках" і тому оголошують голодування.

Нагадаємо, в Міністерстві інфраструктури Польщі заявили про кроки для часткового зняття блокади на кордоні з України. Також відомство звернулося до Єврокомісії з проханням створити комітет для перевірки дії угоди між Україною та ЄС про призупинення обов'язків отримання водіями дозволів.

Додамо, Єврокомісарка з питань транспорту Адіна Валеан прокоментувала блокаду польсько-українського кордону. За її словами, Україна та ЄС не можуть бути "заручниками" польських далекобійників.

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