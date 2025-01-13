Военный Игорь Бойко потерял ногу на войне - как украинский защитник проходит восстановление с протезом

Военный Игорь Бойко в больнице. Фото: Новини.LIVE

Он пошел на войну добровольцем, потому что считает, что обязанность каждого мужчины — защищать свой дом и своих родных. Игорь Бойко родом из Николаевской области, служил в 28 бригаде, пехотинец. Сегодня украинский защитник проходит реабилитацию в центре Unbroken.

Где военный получил ранение и как сегодня заново учится ходить, читайте в материале Новини.LIVE

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Игорь Бойко в сентябре прошлого года, находясь на посту, получил тяжелое ранение и потерял левую конечность. Мужчина говорит, не понимал, что с ним произошло.

"Прилетела 82 мина — и ранило меня и моего побратима. После "прилета" я взял рацию и доложил, что два военных трехсотые. Я самого момента взрыва не помню, я не понимал, что произошло. Просто щелчок — и ты лежишь. Правду говорят, что умереть не страшно, потому что ты этого не понимаешь. Случилось — и все", — говорит Бойко.

Кроме потери конечности, боец получил многочисленные осколочные ранения. Защитник говорит, до сих пор чувствует потерянную ногу.

"Пока мне не показали фото, где нет моей ноги, я ее не чувствовал. А сейчас, после четырех месяцев ранения, моя нога до сих пор со мной. Несмотря на то что у меня есть протез, я все равно думаю, что у меня есть здоровая нога", — добавляет военный.

Сегодня Игорь проходит реабилитацию в центре Unbroken, а после планирует отправиться в путешествие по Европе вместе с семьей.

"Хочу путешествовать, потому что полтора года был на боевых позициях, а там не хватало положительных эмоций", — отмечает украинский защитник.

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