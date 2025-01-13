Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Украинский боец после потери ноги — история восстановления arrow

Украинский боец после потери ноги — история восстановления

13 января 2025 06:23
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Военный Игорь Бойко потерял ногу на войне - как украинский защитник проходит восстановление с протезом
Военный Игорь Бойко в больнице. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Он пошел на войну добровольцем, потому что считает, что обязанность каждого мужчины  — защищать свой дом и своих родных. Игорь Бойко родом из Николаевской области, служил в 28 бригаде, пехотинец. Сегодня украинский защитник проходит реабилитацию в центре Unbroken.

Где военный получил ранение и как сегодня заново учится ходить, читайте в материале Новини.LIVE 

Читайте также:

История украинского защитника

Игорь Бойко в сентябре прошлого года, находясь на посту, получил тяжелое ранение и потерял левую конечность. Мужчина говорит, не понимал, что с ним произошло.

"Прилетела 82 мина — и ранило меня и моего побратима. После "прилета" я взял рацию и доложил, что два военных трехсотые. Я самого момента взрыва не помню, я не понимал, что произошло. Просто щелчок  — и ты лежишь. Правду говорят, что умереть не страшно, потому что ты этого не понимаешь. Случилось  и все", — говорит Бойко.

Кроме потери конечности, боец получил многочисленные осколочные ранения. Защитник говорит, до сих пор чувствует потерянную ногу.

"Пока мне не показали фото, где нет моей ноги, я ее не чувствовал. А сейчас, после четырех месяцев ранения, моя нога до сих пор со мной. Несмотря на то что у меня есть протез, я все равно думаю, что у меня есть здоровая нога", — добавляет военный.

Сегодня Игорь проходит реабилитацию в центре Unbroken, а после планирует отправиться в путешествие по Европе вместе с семьей.

"Хочу путешествовать, потому что полтора года был на боевых позициях, а там не хватало положительных эмоций", — отмечает украинский защитник.

Напомним, мы ранее писали, историю павшего морского пехотинца Андрея Кузьменко.

Мы также писали, как украинские защитники из 93-й бригады "Холодный Яр" продолжают ловко уничтожать военную технику врага.

 

 

 

 

Львов история Истории жизни реабилитация протезирование защитники

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:06 ВСУ впервые могут иметь больше танков, чем армия РФ, — Forbes

07:01 У клиентов ПриватБанка новые проблемы — какие переводы блокируют

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

06:33 Наследство в 2025 году — как узнать, оставили ли вам имущество

06:30 Здесь можно заработать — какая культура прибавляет в 2025 году

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:25 Морозы до -10 °С — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

06:23 Украинский боец после потери ноги — история восстановления

06:10 Некоторых украинцев лишат пенсий в 2025 году — кто в списке

06:01 єОселя в 2024 году — сколько семей получили жилье

05:52 Шольц не блокировал новую помощь Украине, заявил Писториус

07:06 ВСУ впервые могут иметь больше танков, чем армия РФ, — Forbes

07:01 У клиентов ПриватБанка новые проблемы — какие переводы блокируют

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

06:33 Наследство в 2025 году — как узнать, оставили ли вам имущество

06:30 Здесь можно заработать — какая культура прибавляет в 2025 году

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:25 Морозы до -10 °С — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

06:23 Украинский боец после потери ноги — история восстановления

06:10 Некоторых украинцев лишат пенсий в 2025 году — кто в списке

06:01 єОселя в 2024 году — сколько семей получили жилье

05:52 Шольц не блокировал новую помощь Украине, заявил Писториус

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

Text

20:59 Гончаренко назвал главную проблему мобилизации — и это не ТЦК

11 января 2025
Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году