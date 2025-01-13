Військовий Ігор Бойко в лікарні. Фото: Новини.LIVE

Він пішов на війну добровольцем, бо вважає, що обов'язок кожного чоловіка — захищати свій дім і своїх рідних. Ігор Бойко родом із Миколаївської області, служив у 28 бригаді, піхотинець. Сьогодні український захисник проходить реабілітацію у центрі Unbroken.

Де військовий отримав поранення та як сьогодні заново вчиться ходити, читайте у матеріалі Новини.LIVE

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Ігор Бойко у вересні минулого року, перебуваючи на посту, отримав важке поранення і втратив ліву кінцівку. Чоловік каже, не розумів, що з ним сталося.

"Прилетіла 82 міна — і поранило мене й мого побратима. Після "прильоту" я взяв рацію і доповів, що два військових трьохсоті. Я самого моменту вибуху не пам'ятаю, я не розумів, що сталося. Просто клацання — і ти лежиш. Правду кажуть, що померти не страшно, бо ти цього не розумієш. Сталося — і все", — каже Бойко.

Окрім втрати кінцівки, боєць отримав численні осколкові поранення. Захисник каже, досі відчуває втрачену ногу.

"Поки мені не показали фото, де немає моєї ноги, я її не відчував. А зараз, після чотирьох місяців поранення, моя нога досі зі мною. Попри те що в мене є протез, я все одно думаю що в мене є здорова нога", — додав військовий.

Сьогодні Ігор проходить реабілітацію у центрі Unbroken, а після планує вирушити у подорож Європою разом із сім'єю.

"Хочу подорожувати, тому що півтора року був на бойових позиціях, а там не вистачало позитивних емоцій. А потім хочу повернутися додому і знайти собі роботу, знайти себе", — наголошує український захисник.

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