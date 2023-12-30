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Украинцы жалуются, что КПП на границе с Польшей до сих пор закрыты

30 декабря 2023 20:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украинцы жалуются, что КПП на границе с Польшей до сих пор закрыты
Украинцы на границе с Польшей. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Ситуация на границе с Польшей накаляется. После утренних беспорядков, по состоянию на вечер пункты пропуска до сих поры закрыты, при этом украинцы выражают свое возмущение.

Об этом рассказала украинка, которая сейчас находится на границе.

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Ситуация на границе с Польшей

Люди, которые оказались на заблокированной границе выражают свое недовольство. По словам одной из женщин, сзади них уже собралось 40 автобусов.

"Я пытаюсь проехать куда-то, и не только я. Куча автобусов. Мы насчитали сзади нас 40 штук автобусов. Люди уже сутки стоят, дети голодные. Нигде ничего нет. Ну а тут подоспели товарищи, которые продают стаканчик маккофе или кофе за 30 гривен", — говорит она. 

Беспорядки на границе — детали

Ранее сообщалось, что мужчины с инвалидностью третьей группы столкнулись с ограничениями на выезд за пределы страны, что привело к возникновению беспорядков на границе.

Из-за частичной блокировки границы образовались значительные очереди. 

Напомним, что ночью на пограничном пропускном пункте "Шегини — Медика" произошли беспорядки. В результате граница частично заблокирована.

Тем временем, в ГПСУ говорят, что никаких изменений в правилах работы Государственной пограничной службы пока нет. Впрочем, все, кто хочет уехать из страны, проходят тщательный контроль.

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