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Українці скаржаться, що КПП на кордоні з Польщею досі закриті

30 грудня 2023 20:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українці скаржаться, що КПП на кордоні з Польщею досі закриті
Українці на кордоні із Польщею. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Ситуація на кордоні з Польщею загострюється. Після ранкових заворушень станом на вечір пункти пропуску досі закриті, при цьому українці висловлюють своє обурення.

Про це розповіла українка, яка зараз перебуває на кордоні.

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Ситуація на кордоні з Польщею

Люди, які опинилися на заблокованому кордоні, висловлюють своє невдоволення. За словами однієї з жінок, за ними вже зібралося 40 автобусів.

"Я намагаюся проїхати кудись, і не тільки я. Купа автобусів. Ми нарахували позаду нас 40 штук автобусів. Люди вже добу стоять, діти голодні. Ніде нічого немає. Ну а тут прийшли товариші, які продають стаканчик маккофе чи кави за 30 гривень", — каже вона.

Заворушення на кордоні — деталі

Раніше повідомлялося, що чоловіки з інвалідністю третьої групи зіткнулися з обмеженнями на виїзд за межі країни, що спричинило виникнення заворушень на кордоні.

Через часткове блокування кордону утворилися значні черги.

Нагадаємо, що вночі на прикордонному пропускному пункті "Шегині — Медика" сталися заворушення. В результаті кордон частково заблоковано.

Тим часом у ДПСУ кажуть, що жодних змін у правилах роботи Державної прикордонної служби поки що немає. Втім, усі, хто хоче виїхати з країни, проходять ретельний контроль.

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