Прогноз погоды во Львове на завтра 21 октября от Укргидрометцентра

Туман. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 21 октября, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о морозе и слабом тумане.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Львове на 21 октября

Завтра осадков не ожидается. Во Львовской области ночью и утром будет слабый туман. Ветер южный, 7–12 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 21 октября. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

по области ночью -2...+3 °С, днем +13...+18 °С;

во Львове ночью -1...+1 °С, днем +15...+17 °С.

Пост Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, сегодня погода в Украине — неблагоприятная для долгих прогулок. В Укргидрометцентре предупредили граждан об опасных и стихийных метеорологических явлениях.

Также 11 октября густой туман накрыл Киев. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.