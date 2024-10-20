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Укргидрометцентр предупредил львовян о тумане и морозах завтра

20 октября 2024 13:38
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды во Львове на завтра 21 октября от Укргидрометцентра
Туман. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода во Львове и области завтра, 21 октября, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о морозе и слабом тумане.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Завтра осадков не ожидается. Во Львовской области ночью и утром будет слабый туман. Ветер южный, 7–12 м/с.

Погода в Украине 21 октября
Прогноз погоды в Украине на 21 октября. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

  • по области ночью -2...+3 °С, днем +13...+18 °С;
  • во Львове ночью -1...+1 °С, днем +15...+17 °С.
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Пост Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, сегодня погода в Украине — неблагоприятная для долгих прогулок. В Укргидрометцентре предупредили граждан об опасных и стихийных метеорологических явлениях.

Также 11 октября густой туман накрыл Киев. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

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13:23 Спутник зафиксировал передвижение войск КНДР в Россию — фото

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

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