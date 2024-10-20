Прогноз погоды во Львове на завтра 21 октября от Укргидрометцентра

Укргидрометцентр предупредил львовян о тумане и морозах завтра
20 октября 2024 13:38
Туман. Фото: Новини.LIVE
Погода во Львове и области завтра, 21 октября, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о морозе и слабом тумане.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Завтра осадков не ожидается. Во Львовской области ночью и утром будет слабый туман. Ветер южный, 7–12 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью -2...+3 °С, днем +13...+18 °С;
- во Львове ночью -1...+1 °С, днем +15...+17 °С.
Напомним, сегодня погода в Украине — неблагоприятная для долгих прогулок. В Укргидрометцентре предупредили граждан об опасных и стихийных метеорологических явлениях.
Также 11 октября густой туман накрыл Киев. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.
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