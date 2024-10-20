Прогноз погоди у Львові на завтра 21 жовтня від Укргідрометцентру

Укргідрометцентр попередив львів'ян про туман та морози завтра
20 жовтня 2024 13:38
Туман. Фото: Новини.LIVE
Погода у Львові та області завтра, 21 жовтня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про мороз та слабкий туман.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Завтра опадів не передбачається. У Львівській області вночі та вранці буде слабкий туман. Вітер південний, 7–12 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі -2...+3 °С, вдень +13...+18 °С;
- у Львові вночі -1...+1 °С, вдень +15...+17 °С.
Нагадаємо, сьогодні погода в Україні — несприятлива для довгих прогулянок. В Укргідрометцентрі попередили громадян про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.
Також 11 жовтня густий туман накрив Київ. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.
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