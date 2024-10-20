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Укргідрометцентр попередив львів'ян про туман та морози завтра

20 жовтня 2024 13:38
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Львові на завтра 21 жовтня від Укргідрометцентру
Туман. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Львові та області завтра, 21 жовтня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про мороз та слабкий туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди у Львові на 21 жовтня

Завтра опадів не передбачається. У Львівській області вночі та вранці буде слабкий туман. Вітер південний, 7–12 м/с. 

Погода в Україні 21 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня. Фото: Meteoprog

Температура повітря:

  • по області вночі -2...+3 °С, вдень +13...+18 °С;
  • у Львові вночі -1...+1 °С, вдень +15...+17 °С.
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Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні погода в Україні — несприятлива для довгих прогулянок. В Укргідрометцентрі попередили громадян про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Також 11 жовтня густий туман накрив Київ. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

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