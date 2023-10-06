Укрзализныця показала, как выглядит поезд Варшава — Рава-Русская
Сегодня 6 октября прошел тестовый рейс поезда польского перевозчика SKPL. Поезд будет выполнять рейсы из Варшавы в Рави-Русскую и обратно.
Об этом информирует пресс-служба Укрзализныци.
Железнодорожное соединение будет доступно 15 октября
Поезд, который будет курсировать в Варшаву, сегодня заехал на станцию Рава-Русская.
"Машинисты наших партнеров изучают маршрут, готовясь к запуску регулярного сообщения. Сейчас показываем, как будет выглядеть польский поезд изнутри", — говорится в сообщении.
Добавим, что железнодорожное соединение с Ивано-Франковска и Львова, а также Стрыя, Коломыи, Калуша, Моршина, Брюховичей и Жовквы с Люблином и Варшавой будет доступно уже с 15 октября.
Напомним, мы ранее писали, что с 15 октября 2023 Укрзализныця запускает железнодорожное соединение между Львовом и Варшавой. Маршрут организуют через станцию Рава-Русская.
Также мы писали, что для усиления безопасности пассажиров перевозчик Укрзализныця вводит в сентябре военизированную охрану на шести рейсах. Работники этой охраны будут иметь право принимать физические меры для успокоения правонарушителей, а также задерживать их для передачи правоохранителям.