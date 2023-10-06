Укрзалізниця показала як виглядає потяг Варшава — Рава-Руська
Сьогодні 6 жовтня відбувся тестовий рейс потяга польського перевізника SKPL. Потяг виконуватиме рейси з Варшави до Рави-Руської та зворотно.
Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.
Сполучення буде доступне 15 жовтня
Потяг який курсувати до Варшави сьогодні заїхав на станцію Рава-Руська
"Машиністи наших партнерів вивчають маршрут, готуючись до запуску регулярного сполучення. Заразо показуємо, як виглядатиме польський поїзд зсередини", — йдеться у повідомленні.
Додамо, що нове сполучення Івано-Франківська та Львова, а також — Стрия, Коломиї, Калуша, Моршина, Брюховичів та Жовкви з Любліном та Варшавою буде доступне вже з 15 жовтня.
Нагадаємо, ми раніше писали, що з 15 жовтня 2023 року Укрзалізниця запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Маршрут організують через станцію Рава-Руська.
Також ми писали, що задля посилення безпеки пасажирів перевізник Укрзалізниця запроваджує цього вересня воєнізовану охорону на шести рейсах. Працівники цієї охорони матимуть право вживати фізичних заходів задля заспокоювання правопорушників, а також затримувати їх задля передачі правоохоронцям.