Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев — Львов — какой график

Двухэтажный Интерсити Skoda. Фото: Укрзализныця

Во время новогодних праздников Укрзализныця назначила запуск дополнительного поезда, который будет следовать по маршруту Киев — Львов. В пиковые часы будет курсировать двухэтажный электропоезд Skoda.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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График движения дополнительного поезда по маршруту Киев — Львов

Отмечается, что Интерсити+ будет отправляться из Киева 22, 24, 28, 30 декабря и 1, 2, 5, 7 января в 14:58 и прибывать во Львов в 20:56. А уже обратно из Львова: 23, 25, 29, 31 декабря и 2, 3, 6, 8 января в 08:05 и прибудет в Киев в 14:10. Также для пассажиров согласована пересадка во Львове на поезд, направляющийся в Раву-Русскую.

В то же время, что и поезд Skoda в направлении Киеве со Львова, будет направляться поезд в Черкассы. Он будет с сидячими местами, но с измененным графиком. В компании указали, что билеты уже в продаже и доступны пассажирам на ближайшие даты.

"Кроме того, также назначен дополнительный поезд №159/160 Киев — Трускавец (через Львов). Он будет отправляться из Киева 23 и 29 декабря в 10:24 и прибывать в Трускавец в 19:35. В обратном направлении, из Трускавца, поезд будет отправляться 23 и 29 декабря в 08:26 и будет прибывать в Киев в 18:44", — добавили в Укрзализныце.

Сообщение о запуске дополнительного поезда. Фото: скриншот поста Укрзализныцы

Напомним, Укрзализныця начала безостановочный пропуск поездов на участке Джурджулешты — Этулия. Известно, что первый тестовый рейс прошел 1 декабря и все прошло удачно.

Добавим, Укрзализныця открыла продажу билетов на ряд новых поездов в Карпаты. Они будут курсировать из разных городов страны.