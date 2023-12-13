Укрзалізниця призначила додатковий потяг Київ — Львів — який графік

Двоповерховий Інтерсіті Skoda. Фото: Укрзалізниця

Під час новорічних свят Укрзалізниця призначила запуск додаткового потяга, який прямуватиме маршрутом Київ — Львів. У пікові години курсуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Графік руху додаткового потяга на маршруті Київ — Львів

Зазначається, що Інтерсіті+ буде відправлятися з Києва 22, 24, 28, 30 грудня та 1, 2, 5, 7 січня о 14:58 та прибуватиме до Львова о 20:56. А вже назад зі Львова: 23, 25, 29, 31 грудня та 2, 3, 6, 8 січня о 8:05 і прибуватиме до Києва о 14:10. Також для пасажирів узгоджено пересадку у Львові на потяг, що прямує до Рави-Руської.

У той самий час, що і потяг Skoda, у напрямку Києві зі Львова, прямуватиме поїзд до Черкас. Він буде із сидячими місцями, однак зі зміненим графіком. У компанії вказали, що квитки вже у продажу та доступні для пасажирів на найближчі дати.

"Крім того, також призначено додатковий поїзд №159/160 Київ — Трускавець (через Львів). Він вирушатиме з Києва 23 та 29 грудня о 10:24 і прибуватиме до Трускавця о 19:35. У зворотному напрямку, з Трускавця, поїзд вирушатиме 23 і 29 грудня о 08:26 і прибуватиме до Києва о 18:44", — додали в Укрзалізниці.

Повідомлення про запуск додаткового потяга. Фото: скриншот допису Укрзалізниці

Нагадаємо, Укрзалізниця почала беззупинковий пропуск поїздів на ділянці Джурджулешти — Етулія. Відомо, що перший тестовий рейс відбувся 1 грудня і все пройшло вдало.

Додамо, Укрзалізниця відкрила продаж квитків на низку нових поїздів до Карпат. Вони курсуватимуть із різних міст країни.