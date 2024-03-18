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Укрзализныця назначила дополнительный поезд из Львова в Киев

18 марта 2024 14:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Укрзализныця назначила дополнительный поезд из Львова в Киев
Поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Укрзализныця назначила еще один дополнительный поезд во Львовскую область. Он будет курсировать из Киева.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной военной администрации в Telegram в понедельник, 18 марта.

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В ОВА отметили, что поезд будет курсировать на период школьных каникул. Наиболее распространенной датой среди пассажиров в настоящее время является 23 марта.

"Поэтому в этот день будет курсировать дополнительный поезд "Интерсити+" №777/778 из Киева во Львов. Из столицы поезд будет отправляться в 6:50 и прибывать в 13:07", — говорится в сообщении.

В обратном направлении поезд будет отправляться в тот же день в 13:45 и будет в столице в 20:04.

Купить билеты можно уже сейчас.

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Пост Львовской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, Укрзализныця начинает продажу билетов онлайн на поезда, которые следуют в направлении Австрии. Ранее их можно было приобрести только в кассе. 

Также Укрзализныця запустила бета-тестирование новой услуги, которая позволит следить за поездами внутреннего сообщения и настраивать автоматический выкуп билетов. Причем в текущем режиме средства с карты действительно будут списываться, поэтому необходимо следить за созданием мониторингов.

Киев
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