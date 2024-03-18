Укрзалізниця призначила додатковий поїзд зі Львова до Києва

Потяг Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Укрзалізниця призначила ще один додатковий поїзд на Львівську область. Він курсуватиме з Києва.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної військової адміністрації у Telegram у понеділок, 18 березня.

Читайте також:

Додатковий поїзд у Львівську область

В ОВА зазначили, що потяг курсуватиме на період шкільних канікул. Найбільш поширеною датою серед пасажирів у цей час є 23 березня.

"Тож у цей день курсуватиме додатковий поїзд "Інтерсіті+" №777/778 з Києва до Львова. Зі столиці потяг вирушатиме о 6:50 та прибуватиме о 13:07", — йдеться у повідомленні.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься в той же день о 13:45 та буде у столиці о 20:04.

Придбати квитки можна вже зараз.

Допис Львівської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, Укрзалізниця розпочинає продаж квитків онлайн на поїзда, що прямують у напрямку Австрії. Раніше їх можна було придбати лише у касі.

Також Укрзалізниця запустила бета-тестування нової послуги, яка дозволить слідкувати за поїздами внутрішнього сполучення і налаштовувати автоматичний викуп квитків. Причому в поточному режимі кошти з картки дійсно списуватимуться, тож необхідно слідкувати за створенням моніторингів.