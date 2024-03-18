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Укрзалізниця призначила додатковий поїзд зі Львова до Києва

18 березня 2024 14:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд зі Львова до Києва
Потяг Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Укрзалізниця призначила ще один додатковий поїзд на Львівську область. Він курсуватиме з Києва.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної військової адміністрації у Telegram у понеділок, 18 березня.

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В ОВА зазначили, що потяг курсуватиме на період шкільних канікул. Найбільш поширеною датою серед пасажирів у цей час є 23 березня.

"Тож у цей день курсуватиме додатковий поїзд "Інтерсіті+" №777/778 з Києва до Львова. Зі столиці потяг вирушатиме о 6:50 та прибуватиме о 13:07", — йдеться у повідомленні.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься в той же день о 13:45 та буде у столиці о 20:04.

Придбати квитки можна вже зараз.

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Допис Львівської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, Укрзалізниця розпочинає продаж квитків онлайн на поїзда, що прямують у напрямку Австрії. Раніше їх можна було придбати лише у касі. 

Також Укрзалізниця запустила бета-тестування нової послуги, яка дозволить слідкувати за поїздами внутрішнього сполучення і налаштовувати автоматичний викуп квитків. Причому в поточному режимі кошти з картки дійсно списуватимуться, тож необхідно слідкувати за створенням моніторингів.

Київ
поїздки
Укрзалізниця
Львів
поїзди
потяг

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