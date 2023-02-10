Укрзализныця назначила эвакуационный поезд во Львов

Поезд Покровск — Львов

Поезд Покровск — Львов будет курсировать 10 февраля.

Об этом сообщили на сайте Укрзализныци

Поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск — Днепр — Львов.

Однако в Укрзализныце отмечают, что время отправления поездов может меняться, поэтому необходимо следить за информацией на сайте.

Напомним, мы ранее писали, что из-за ракетной атаки рф в Украине задерживаются 11 поездов.