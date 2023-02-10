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Укрзализныця назначила эвакуационный поезд во Львов

10 февраля 2023 13:48
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Укрзализныця назначила эвакуационный поезд во Львов
Поезд Покровск — Львов
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Поезд Покровск — Львов будет курсировать 10 февраля.

Об этом сообщили на сайте Укрзализныци

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Поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск — Днепр — Львов.

Однако в Укрзализныце отмечают, что время отправления поездов может меняться, поэтому необходимо следить за информацией на сайте.

Напомним, мы ранее писали, что из-за ракетной атаки рф в Украине задерживаются 11 поездов.

 

 

 

 

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