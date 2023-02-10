Укрзализныця назначила эвакуационный поезд во Львов
Поезд Покровск — Львов будет курсировать 10 февраля.
Об этом сообщили на сайте Укрзализныци
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Поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск — Днепр — Львов.
Однако в Укрзализныце отмечают, что время отправления поездов может меняться, поэтому необходимо следить за информацией на сайте.
Напомним, мы ранее писали, что из-за ракетной атаки рф в Украине задерживаются 11 поездов.